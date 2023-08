Sauwetter zum HSC-Auftakt: Fußballnachwuchs trotzt „Wasser von oben“

Ganz wie die „Großen“: Die jüngsten Turnierteilnehmer klatschen sich nach einem Spiel ab. © Rottmann

Harpstedt – Fußball ist kein Schönwettersport: Reichlich Wasser von oben und auf dem Sportplatz beim Harpstedter Rosenfreibad haben am Sonnabend die jüngsten mitmischenden Nachwuchskicker zum Auftakt des Horst-Schumacher-Cups (HSC) getrotzt: 14 Mannschaften der U7 kämpften in der „FUNino Weltmeisterschaft“ um den Titel.

Die gastgebende Spielgemeinschaft Dünsen-Harpstedt-Ippener (SG DHI) um ihre beiden Trainerinnen Martina Buschheuer und Maria Delis-Meyer mischten mit ihren Teams „Mexiko“ und „Dänemark“ mit. Zu Beginn liefen die jungen Kicker „wie die Großen“ in WM-Trikots mit den dazugehörigen Länderfahnen eine Runde um den „kleinen“ Platz. Die Entscheidung, welche Mannschaft für welches Land fightet, fiel kurz vor Turnierbeginn per Losverfahren. Buschheuer wünschte allen Teilnehmern tolle Spiele, Tore und viel Spaß.

Hatte am Freitag noch bestes Sommerwetter geherrscht, öffnete am frühen Samstagmorgen der Himmel seine „Schleusen“. Mal mehr, mal weniger Niederschlag trübte die allgemeine Stimmung schon etwas. Die jungen Fußballer selbst sahen in dem miesen Wetter kein Problem. Bei Bullenhitze, Regen oder klirrender Kälte gegen das runde Leder zu treten, sind sie gewohnt. Kalt war es zumindest nicht, und so trockneten durchnässte Trikots bei zwischenzeitlichem Sonnenschein ein wenig ab.

Beim Backen von Waffeln kamen Lina (10) und Mila (7) auf ihre Kosten (v.l.). © aro

Die TuS Komet Arsten um ihren Trainer Tobias Schier war mit zwei Mannschaften angereist, die stolz in ihren Trikots für „Polen“ und „Senegal“ um Tore kämpften. „Wir sind heute zum ersten Mal im niedersächsischen Bereich zu Gast. Es ist sehr interessant, mal andere Mannschaften kennenzulernen. Sonst sind wir eher im Bremer Raum unterwegs“, so Schier. Für Daniela Krüdecke vom GVO Oldenburg sind FUNino-Spiele keine Seltenheit. „Allerdings haben meine Jungs in diesem Ländermodus noch nie die entsprechenden Trikots und Fahnen getragen. Das hat ihnen viel Spaß gemacht“, verriet sie. Das Los der Oldenburger fiel auf die Ukraine. Krüdecke hatte ihren Jungs vorab gesagt, „dass wir heute für ein besonders wichtiges Land spielen“ – für ein Land im Krieg, das auf internationale Solidarität angewiesen ist.

Nach spannenden Spielen folgten die Platzierungsmatches. Im Finale konnten sich dann die „Brasilianer“ (VfL Stenum) gegen „Deutschland“ (TuS Hasbergen) durchsetzen. Die Siegerehrung nahm der Turniernamensgeber gemeinsam mit Jannis Bunzel vor. Kein Spieler musste mit leeren Händen die Heimreise antreten. Jeder erhielt eine Medaille und jede Mannschaft einen Pokal. Ein großes Lob sprach Martina Buschheuer allen Eltern und Kindern aus: „Trotz des überwiegend schlechten Wetters habt ihr alles top gemacht.“ Pommes, Bratwurst, Waffeln, Brezeln und Getränke, von den Eltern der Gastgeber in Hütten sowie zusätzlich an einem Verkaufswagen angeboten, fanden hinreichend Abnehmer.

Für Horst Schumacher ist Fußball eine Herzensangelegenheit. Er möchte mit dem nach ihm benannten Cup erreichen, dass die Jugendlichen Gefallen am Kicken finden, ebenso die Jüngeren in der „FUNino WM“. Bereits seit über 40 Jahren engagiert er sich mit viel Herzblut für den Fußballnachwuchs.

