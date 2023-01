Holocaust-Gedenken in Harpstedt: „Wer verdrängt, macht sich schuldig“

Von: Jürgen Bohlken

Kleine Steine legten die Schülerinnen und Schüler in Anlehnung an einen jüdischen Brauch beim Harpstedter Amtshof auf den großen Stein mit der Namenstafel, die an die ermordeten Harpstedter Juden erinnert. Der 93-jährige Hermann Bokelmann (5.v.l.) hielt die Gedenkrede. © Bohlken

Harpstedt – Ihre Namen sind auf dem Judenfriedhof und dem Amtshofgelände für die Nachwelt erhalten: Neun Harpstedter Juden, auf Gedenktafeln verewigt, fanden als Folge des Rassenwahns der Nationalsozialisten in Konzentrationslagern den Tod. Neun von rund sechs Millionen – allesamt Opfer einer Mordmaschinerie, die jüdisches Leben in Europa bis 1945 nahezu komplett ausradierte.

90 Jahre nach Hitlers Machtergreifung (1933) hat Altbürgermeister Hermann Bokelmann am gestrigen Holocaust-Gedenktag an diese Schicksale erinnert. Jugendliche aus dem Wahlpflichtkurs (WPK) „Schule ohne Rassismus“ der Oberschule Harpstedt um Politiklehrer Janek Schröder legten beim Amtshof als symbolische Handlung kleine Steine auf den großen Gedenkstein.

Im Beisein von Samtgemeindebürgermeister Yves Nagel, Fleckenbürgermeister Stefan Wachholder (CDU) und interessierten Mitbürgern, darunter auch die Ratsmitglieder Klaus Budzin, Hermann Schnakenberg (beide SPD), Horst Hackfeld, Rolf Ranke (beide HBL) und Horst Bokelmann (FDP), bekräftigte der 93-Jährige, der die NS-Diktatur als Kind und Jugendlicher miterlebte: „Wir sind nicht schuld an dem, was passiert ist. Aber wir machen uns schuldig, wenn wir vergessen, verdrängen oder verfälschen.“ An die Adresse der Schüler gewandt, sagte er: „Erkennt, dass hier ein Ort zur Mahnung, zur Erinnerung und zum niemals Vergessen ist! Ein Ort zum Nachdenken, zum Spüren und Fühlen, was war und nie wieder sein soll. Lasst Euch nicht verführen! Und sorgt Ihr in Zukunft an meiner Stelle dafür, dass weiter gemahnt und nicht vergessen wird!“

Zweifel an der Notwendigkeit des Wachhaltens der Erinnerung („Muss das wirklich sein?“) seien auch heute noch zu vernehmen – wie 1996, „als ich mit dem Gemeinderat diese Gedenktafel aufstellte“, erinnerte sich Bokelmann. In seiner Rede gab er den neun jüdischen Harpstedter Opfern, von denen er selbst erst vor 30 Jahren erfahren habe, ein Gesicht.

„Beginnen wir mit Willi und Ida Löwenstein, deren Namen oben auf der Tafel stehen. Idas Vater Iwan Goldschmidt war angesehener Oberst der Harpstedter Bürgerschützen. Ich werte es als gutes Zeichen, dass Rolf Ranke, der aktuelle Oberst, hier heute mit uns gedenkt. Iwan Goldschmidt hatte sein Bekleidungsgeschäft an der Langen Straße 17, wo heute der Friseursalon und das Sonnenstudio sind. Mir ist noch in Erinnerung, dass in dem Verkaufsraum von Goldschmidt-Löwenstein nach dem Kriege der aus Schlesien vertriebene Robert Sonneck Bekleidung verkaufte.“

Weitere Opfer in der Familie Roßbach

Sodann leitete Bokelmann zum letzten Namen auf der Tafel über, zu Edgar Roßbach: „Sein Vater Iwan verstarb 1937 an den Folgen eines Verkehrsunfalls. Er hatte sein Geschäft an der Langen Straße 3. Heute befindet sich dort der Partyservice Meyer. Seine Witwe Henriette Roßbach, geborene Jordan, verkaufte das Haus 1937 an die Spar- und Darlehnskasse.“

Die Zeitung werde weiterhin gelesen, spielte Bokelmann auf Reaktionen auf Berichte an, die auf Grundlage seiner Aufzeichnungen erschienen: Erst vor 14 Tagen bekam er eine Anfrage aus Bochum nach hiesigen Roßbach-Verwandten. In der E-Mail tauchten Namen der in Harpstedt zur Welt gekommenen Geschwister von Iwan Roßbach auf: David, geboren am 2. Januar 1873, Meinhard, geboren am 20. September 1874, und Sophie, geboren am 21. Januar 1878. Auch sie, deren Namen nicht auf den Gedenktafeln stehen, „wurden von den Nazis umgebracht“, betonte Bokelmann. Beigefügt war der E-Mail „der Abdruck der Karteikarte über die Bekleidung, die ASJ-Häftling Edgar Roßbach bei seiner Einlieferung am 11. November 1938 gegen Häftlingskleidung abgeben musste“.

Fünf der neun Opfer auf den Harpstedter Gedenktafeln tragen den Nachnamen de Vries. „Die Familie wohnte an der Großen Eßmerstraße 20. Es waren ehrbare Schlachter“, sagte Bokelmann. „Oma Jenny de Vries war eine geborene Neublum, aus deren Familie Abraham Neublum aus Harpstedt im Krieg 1870/71 als preußischer Soldat sein Leben ließ.“ Das junge Ehepaar Erich und Helene de Vries sei mit seiner achtjährigen Tochter Marga in Minsk von der SS-Gruppe Arlt umgebracht worden. Dazu fand Bokelmann im Internet einen „SS-Arbeitsbericht der Monate Juni/Juli 1942“ und leitete ihn an das Archiv im Amtshof weiter. Namen stünden nicht drin, sondern nur, dass 5 000 deutsche Juden „zur Grube gebracht“ worden seien, deutete Bokelmann an, wie sehr sich die Menschenverachtung der SS in deren Sprache spiegelte.

„Großes Schweigen“ nach der NS-Diktatur

Auf seine Bitte um Nachforschung habe das Archiv in Harpstedt herausgefunden, „dass sich Sohn Walter aus der Familie de Vries, der 1937 nach Kolumbien auswanderte, nach dem Kriege gemeldet hat“. Bokelmann fügte hinzu, ihm sei unbegreiflich, warum der frühere Gemeindedirektor Dirk Heile „das in seiner Chronik nicht aufführte“. Mit der Enkeltochter von Walter de Vries konnte der heute 93-Jährige selbst per E-Mail korrespondieren, „weil sie in Kolumbien meinen Gedenkbericht im Internet las“.

Bokelmann deutete auf die Amtshof-Gedenktafel: „Bei deren Aufstellung erinnerte sich August Ranke, der drei Jahre älter war als ich, an die kleine Marga de Vries aus der Nachbarschaft. Alfred Horstmann, im gleichen Alter wie Marga, hat mit ihr gespielt.“ Die Reaktion eines anderen Nachbarkinds darauf habe gelautet: „Mit Judenkindern spielt man nicht!“ Das Beispiel mache deutlich, so Bokelmann, in welchem Maße die Judenverfolgung der Nazis auch in Harpstedt schon 1937 Gehör gefunden habe.

Nach der NS-Zeit habe hingegen im Flecken „das große Schweigen“ geherrscht. Das „Kapitel Juden“ habe Chronist Dirk Heile „als letztes“ – nach Aufstellung der beiden Gedenktafeln – in seine „Chronik der Samtgemeinde Harpstedt“ eingefügt.

Der Altbürgermeister zitierte aus dem Buch des gleichaltrigen (wie Heile mittlerweile verstorbenen) früheren Ratsherrn Henry Eiskamp mit dem Titel „Hinnerk schaut vor und zurück“: „Wir waren stolze Pimpfe, doch mussten wir als Kinder auch erleben, wie Oma de Vries, von SA-Leuten abgeführt, durch die Logestraße ihren Marsch in den Tod antrat.“ Bokelmann unterstrich: „Von einer Harpstedter SA-Eskorte!“ Seine eigene Frau Herta, die 1948 bei der Spar- und Darlehenskasse lernte, habe auf seine Frage, ob sie wüsste, dass sie im früheren Laden des Juden Roßbach ihre Ausbildung durchlaufen habe, erwidert: „Das hat mir niemand gesagt.“

Von alten und neuen „Verführern“

Bokelmann: „Ich sage das, um deutlich zu machen, was falsche ,Werbung’ für Folgen hat und auch in Harpstedt hatte. Auch ich war ein begeisterter Pimpf und merkte erst nach dem Krieg, wie man uns verführt und manipuliert hat.“ Erklärtes Anliegen des 93-Jährigen ist es, dass die Jugend den „Verführern“ von heute, die er auch in der AfD sieht, nicht auf den Leim geht. Dem WPK dankte er für die Teilnahme. Von der Kommunalpolitik wünschte er sich die Fortführung des Holocaust-Gedenkens „Jahr für Jahr“, und zwar mit Einbindung der Schule.

Bürgermeister Stefan Wachholder: „Ein Recht auf Vergessen darf es niemals geben“ „Es war nicht die meinige Generation und auch nicht die eure, die diese unvorstellbaren Taten begann, aber es ist unsere Aufgabe, durch Anlässe wie den heutigen daran zu erinnern und darauf hinzuwirken, dass so etwas nie wieder geschieht“, sagte Fleckenbürgermeister Stefan Wachholder während des Holocaust-Gedenkens zu den Schülerinnen und Schülern des Wahlpflichtkurses „Schule ohne Rassismus“. Nicht nur Juden seien in der NS-Diktatur verfolgt worden, sondern ebenso Sinti und Roma, Homosexuelle, Zeugen Jehovas, Katholiken und Menschen mit Behinderungen – also auch Menschen, „die vermutlich jeder von uns in seinem Bekanntenkreis hat“.

Und heute? Sogenannte „Randgruppen“ würden fast täglich diskriminiert. Die Jugend nenne das Mobben oder Dissen. Wachholder appellierte an die Schüler: „Lasst so etwas nicht zu! Erinnert Euch daran, dass aus solchen Worten damals Taten wurden!“ Ein Recht auf Vergessen dürfe es niemals geben. „Es muss an Gedenktagen wie diesem darum gehen, nicht nur Kränze oder Steine niederzulegen (...), sondern sich als Gesellschaft dafür einzusetzen, dass auch Menschen, die anders sind, zu unserer Gesellschaft gehören“, bekräftigte Wachholder und schloss mit den Worten: „Ohne Erinnerung gibt es weder Überwindung des Bösen noch Lehren für die Zukunft.“