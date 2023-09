Spannende Zeit im Budo-Camp: „Alles in allem ein Megaspaß“

+ © Budo-Sportakademie Harpstedt Beim Dinoland Zwolle, einem der Ausflugsziele: das 38-köpfige Team der Budo-Sportakademie Harpstedt mit Trainern und Betreuern. © Budo-Sportakademie Harpstedt

Harpstedt – 38 von 70 Teilnehmern hat die Budo-Sportakademie Harpstedt beim Internationalen Budo-Camp in den Niederlanden gestellt, das ihr Betreiber Olaf van Ellen seit 20 Jahren organisiert. „Die Kinder und Jugendlichen im Alter von sieben bis 18 Jahren verbrachten eine abwechslungsreiche Zeit mit spannenden Aktivitäten auch abseits des viertägigen Kampfsporttrainings.

Vom Hochseilgarten über Bogenschießen, Volleyball, Fußball und Tischtennis bis hin zu Lasertag und Arrowtag reichte die Bandbreite. Trotz anhaltenden Regens war es alles in allem ein Megaspaß“, resümiert van Ellen.

Anziehungspunkte seien auch die parkeigene Disco und das Schwimmbad gewesen. Ausflüge „im Doppeldecker“ hätten in den Freizeitpark Slagharen und ins Dinoland nach Zwolle geführt. An vier Tagen hätten sechs Referenten Trainingseinheiten für die Teilnehmer angeboten – altersmäßig angepasst. „Die Schüler konnten sich im Jiu-Jitsu, Atemi-Combat, Judo, Ken-Jutsu, Kickboxen, Shootboxing und im KravMaga weiterbilden oder ausprobieren“, erläutert van Ellen, der mit seinem Budo-Sportakademiekollegen Denis Pitkowski auch selbst trainierte. Letzterer legte zudem seine Schwarzgurt-Prüfung im Kickboxen ab. Fast 40 Teilnehmer erfüllten die Anforderungen für den Weiß-Gelbgurt im Judo. „Im Jiu-Jitsu bestanden die Harpstedter Schüler ihre nächsten Prüfungen mit sehr guten Leistungen“, freut sich van Ellen. Namentlich erwähnt er Carlotta von Morenhoffen (Orangegurt), Theodor Alban (Gelb-Orangegurt) und Katharina Ruscher (Gelbgurt). Erstmalig habe es auch Meisterschaften im Sports-Kenjutsu gegeben, im Kämpfen mit gepolsterten Schwertern: „Die Harpstedter Alexander Fröhlich und Lio van Ellen schafften jeweils den ersten Platz in ihrer Altersklasse. Sie freuten sich über tolle Pokale.“

Zum Abschluss des Camps kamen alle Teilnehmer nach dem Verteilen von Pokalen und Graduierungen in Feierlaune. „Nach einer ganzen Woche ohne Handy nutzten einige die Gelegenheit, Telefonnummern auszutauschen, um sich schon jetzt für die Sommerferien 2024 zu verabreden – für das nächste Internationale Budo-Camp in Holland. Aber zuvor geht es in den Herbstferien mit einigen Mitgliedern der Sportschule zum 36. Budo-Camp nach Sri Lanka“, weiß Olaf van Ellen.