Dr. Herbert Bock gibt Redeker-Chronik heraus

Harpstedt - Von Jürgen Bohlken. Er legte den Grundstein für etliche spätere Forschungen im Raum Harpstedt: Der frühere Amtsschreiber Johann Heinrich Redeker (1682–1764) hat die Heimatgeschichte seiner Zeit erhellt wie kein anderer. Nun macht der Kieler Solivagus-Verlag seine Harpstedter „Collectanea“ der Öffentlichkeit zugänglich. Der Diepholzer Historiker Dr. Herbert Bock hat die Redeker-Chronik über das Amt Harpstedt auf der Grundlage der Abschrift Robert Grimsehls mit großer Sachkenntnis und Genauigkeit rekonstruiert. Schon jetzt darf das bereits bestellbare, 440 Seiten starke Werk als ein heimathistorischer Meilenstein gelten.

Als in der Nacht vom 8. auf den 9. Oktober 1943 die bis dahin schwerste Bombardierung Hannovers erfolgte, nahm auch das Staatsarchiv am Waterloo-Platz schweren Schaden. Unschätzbar wichtige Urkunden und Dokumente verbrannten, darunter die Originalhandschrift der „Harpstädter Collectanea“ Redekers. Dieses Werk lag im Unterschied zu seiner Hannoverschen Collectanea nur in nicht gedruckter Form vor. Es wäre für immer verloren gewesen, hätte nicht der Harpstedter Lehrer und spätere Rektor Robert Grimsehl bereits 1938 eine Abschrift davon gemacht. Diese verfasste er zunächst in Kurz- und übertrug sie später in Normalschrift.

Die Existenz des Manuskripts war bekannt. Es befand sich aber in Privatbesitz. Die Öffentlichkeit hatte deshalb kaum Zugang dazu. Und das trotz der immensen Bedeutung des Werkes für die Aufarbeitung der Historie Harpstedts und seines Amtes. Redeker hatte nämlich keineswegs „Fürstengeschichte“ geschrieben, sondern vielmehr ausführlich die Ereignisse im Leben der Harpstedter Bürger und der Bewohner der umliegenden Gemeinden geschildert. Vor allem die Zeit ab 1700 beleuchtete er ausgesprochen detailliert. Für fast jedes Jahr listete er die Bürgermeister, Ratsmänner und Schreiber auf. Zudem informierte er über Geburts- und Sterbequoten oder auch Brände und Seuchen (mit Opferzahlen). Er schilderte einige Suizidversuche, Verbrechen jeglicher Art, ebenso fortwährende Auseinandersetzungen zwischen dem Amt Harpstedt und der Stadt Wildeshausen. Unfälle, die Neuerrichtung von Häusern im Flecken und umliegenden Ortschaften, Teilnehmer aus Harpstedt am Türkenfeldzug inklusive der Gefallenen und Verwundeten sowie hiesige Mitstreiter in der Schlacht bei Höchstädt im Spanischen Erbfolgekrieg finden sich in den Aufzeichnungen wieder. Der vorletzte Abschnitt beinhaltet eine umfangreiche Auflistung mit Stand von 1756. Da geht es um Schulen im Amt, Harpstedter Bürgergeschlechter, gebräuchliche Vornamen, regionaltypische Kleidertrachten oder auch typische Wortwendungen. Es folgen geografische und topografische Beschreibungen der Dörfer, Feldmarken und Weiden, der Hölzer, Moore und Gewässer sowie von Fauna und Flora.

Johann Heinrich Redeker schrieb so ziemlich alles auf, was er je gehört, gelesen und über Harpstedt samt Umgebung erfahren hatte, fiel späteren Chronisten wie Dirk Heile auf. Ebenso zeugt seine Chronik von der Gedankenwelt eines vielseitig talentierten Menschen, der hin- und hergerissen war zwischen Tradition und Aufklärung.

Die „Collectanea“ (das Wort bedeutet so viel wie Sammlung) sei für Historiker, Heimat- und Familienforscher, aber auch geschichtlich interessierte Bürger eine wahre Fundgrube; der Wert dieser regionalen Quelle für das ausgehende 17. und die erste Hälfte des 18. Jahrhunderts sei „hoch einzuschätzen“, bekräftigt Verleger Dr. Stefan Eick. Für die Samtgemeinde Harpstedt stellten die Aufzeichnungen einen echten Gewinn dar, wenngleich Colnrade weitgehend unberücksichtigt bleibe, weil diese Gemeinde seinerzeit territorial nicht zum alten Amt Harpstedt gehört habe.

Die Edition von Redekers Collectanea ist letztlich ein Ergebnis des bei der Universität Vechta angesiedelten Projektes zur bäuerlichen Geschlechter- und Siedlungsgeschichte für den Raum der heutigen Samtgemeinde Harpstedt. Unter der wissenschaftlichen Leitung von Prof. Dr. Dr. Bernd Ulrich Hucker war Herbert Bock darin aktiv involviert gewesen. Seine Dissertation erschien übrigens ebenfalls im Solivagus-Verlag.

Das jetzt von ihm herausgegebene Buch trägt den Titel „Johann Heinrich Redekers Historische und Geographische Collectanea von der uralten Burg und Weichbilde Harpstädt auch umliegendem Amt und dessen Nachbarschaft nach der Abschrift von Robert Grimsehl“. Offiziell wird es der interessierten Öffentlichkeit am Freitag, 7. September, 19 Uhr, im Harpstedter Hotel „Zur Wasserburg“ vorgestellt.

Eine Besonderheit der Veröffentlichung: Dr. Bock hat auf der Basis der Grimsehlschen Abschriften den Redekerschen Text so weit wie möglich wiederhergestellt und ihn obendrein kommentiert, um heutigen Lesern den Zugang zu erleichtern.

• ISBN 978-3-943025-47-7; Hardcover, 440 Seiten, zahlreiche Abbildungen, 29 Euro.