Zwischen Latin-Rock und Tulsa-Sound: Geißler-Brüder lassen die Saiten sprechen

Von: Jürgen Bohlken

Sie servierten einen spannenden Musik-Mix, reich an Gitarrensoli: Wolfram Geißler, Thomas Schwenen, Claudio Betjemann und Ronald Geißler (von links). © Bohlken

Harpstedt – Als Freunde großer Worte entpuppten sich Ronald und Wolfram Geißler auf der Bühne nicht gerade. Stattdessen ließen sie die Saiten ihrer E-Gitarren sprechen und erweckten am Samstagabend unter den rund 120 Zuhörern auf der unteren Freistraße in Harpstedt den Eindruck, sich in Soli gegenseitig an die Wand spielen zu wollen. Abwechselnd übernahm mal der eine und mal der andere Bruder den undankbareren Rhythmuspart.

Für einen treibenden Groove sorgten Bassist Claudio Betjemann sowie der 72-jährige Percussionist Thomas Schwenen (Congas, Hi-Hat, Becken, Bass- und Snare-Drum).

„Guitars Deluxe“, so der Bandname, gibt es schon gut 30 Jahre. Die Bremer Combo habe längere Zeit nicht mehr mit Auftritten von sich reden gemacht; nun aber stünden wieder einige Gigs im Terminkalender, verrieten die Geißler-Brüder in einer Konzertpause (nächstes Gastspiel: Freitag, 25. August, 19 Uhr, Pusta-Stube, Bremen).

Zwischen Tulsa-Sound und Latin-Rock bewegten sich die für das Harpstedter Freiluftkonzert ausgewählten Oldies. Gleich mehrfach verneigte sich das ohne Keyboards auskommende Quartett musikalisch vor J.J. Cale, Carlos Santana und Eric Clapton.

Zu später Stunde wurde vor der Bühne getanzt. © Bohlken

„Kennt den noch jemand?“, hinterfragte Ronald Geißler, ehe Herbie Hancock in einer äußerst gefälligen Variante seines Jazzstandards „Cantaloupe Island“ zu Ehren kam. Zu den weiteren musikalischen „Ü-Eiern“ gehörten die in ein Rockgewand gekleidete russische Weise „Schwarze Augen“ und Limp Bizkits Ballade „Behind Blue Eyes“ – ohne den schnellen Mittelteil des Originals von The Who.

„Knockin’ on Heaven’s Door“ im Reggae-Sound

Einer der am häufigsten variierten Bob-Dylan-Songs, „Knockin’ on Heaven’s Door“, kam als gecovertes Eric-Clapton-Cover daher – getragen von Reggae-Rhythmen. Der Song traf ins Schwarze, weshalb die Combo ihn auf Wunsch im dritten Set ein zweites Mal zum Besten gab. Nach 22 Uhr wiegten sich einige Zuhörende, zumeist Frauen, vor der Bühne im Takt. Tanzlaune weckte etwa das legendäre Bass-Intro aus „Papa was a Rolling Stone“ von den Temptations, das „Guitars Deluxe“ in Paul Carracks „How long“ übergehen ließen. Ob in „Samba Pa Ti“ und „Oye como va“ von Santana, „Cocaine“ und „Call me the Breeze“ von J.J. Cale, „Slowhand“ Claptons „Layla“-Akustikversion oder Chris Reas „The Road to Hell“ – die Geißler-Brüder kamen den Original-Soli sehr nah, improvisierten aber auch.

Ungeklärt blieb, warum „Guitars Deluxe“ als Band-Ersatz eingesprungen war. Eigentlich hätte „CoJack Blues“ spielen sollen. Ein Teil davon stand de facto auf der Bühne: Wolfram Geißler und Claudio Betjemann mischen nämlich auch in Udo („CoJack“) Rösners Combo mit.