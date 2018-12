Wohnmobilstellplatz und Baumfällungen sind ebenfalls kurz Thema im Fleckenrat

Harpstedt - Von Jürgen Bohlken. Nach einer unspektakulären Tagesordnung hat Lars Tangemann (HBL) der Verwaltung am Montag im Fleckenrat gegen Ende des öffentlichen Sitzungsteils Lob gezollt. Er spielte auf die unlängst erneuerte Fußgängerbrücke über dem Umlaufgraben hinterm Hotel „Zur Wasserburg“ an.

Beschlossen gewesen sei ein Bauwerk für 60 000 bis 70 000 Euro; die Verwaltung habe aber eine wesentlich kostengünstigere Brücke realisieren können. „Das finde ich sehr gut“, sagte Tangemann.

Horst Bokelmann (fraktionslos) wunderte sich darüber, dass der Wohnmobilstellplatz beim Rosenfreibad nicht in einem ADAC-Katalog zu finden sei, wo solche Einrichtungen mit Bewertungen zusammengetragen seien. Ob er nirgendwohin gemeldet und nirgendwo gelistet sei, wollte er wissen.

„Doch, es gibt Foren, in denen unser Stellplatz vertreten ist“, erwiderte Gemeindedirektor Ingo Fichter. Bislang sei aber insgesamt kein großer Regelungsbedarf gesehen worden. Der Zulauf habe in den letzten Jahren schon allein durch Mundpropaganda sehr zugenommen. Der Platz spreche sich unter den Campern herum, ohne dass er in Publikationen groß beworben werden müsste. Wenn der Run weiter zulege, „müssten wir wohl auch irgendwann anfangen, Regeln aufzustellen“, mutmaßte Fichter. Dann aber bedürfte es wieder einer Person, „die danach guckt, ob die Regeln eingehalten werden“.

Vorgesehen sei indes, den Platz besser zu befestigen.

Bürgermeister Stefan Wachholder (CDU) regte an, Fragen rund um den Stellplatz im Arbeitskreis Ortsentwicklung zu erörtern. Hermann Schnakenberg (SPD) verwies auf die App „Campercontact“. Dort sei der Harpstedter Stellplatz berücksichtigt – und „gut bewertet“, vor allem wegen der Stromversorgung, der Möglichkeit der Abwasserentsorgung und der ruhigen Lage in Freibadnähe. Ebenso finde es lobend Erwähnung, dass die eigentliche Stellplatznutzung „nichts kostet“.

Klaus Budzin (SPD) erwähnte zahlreiche „Im Bookhopsfeld“ entfernte Bäume. Das sei offenkundig eine „recht große Maßnahme“ gewesen. Bauamtsleiter Jens Hüfner stellte das nicht in Abrede. Die Fällungen seien zur Wahrung der Verkehrssicherheit nötig gewesen. Es habe im Übrigen erhebliche Beschädigungen im Wegeseitenraum gegeben.

Irene Kolb (Bündnis 90/Die Grünen) erkundigte sich nach den Ersatzpflanzungen. An den bisherigen Standorten würden neue, aber „besser geeignetere“ Bäume gepflanzt, erwiderte Hüfner.