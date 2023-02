Stunden für Schulsozialarbeit verdoppelt

Von: Jürgen Bohlken

Harpstedt – 15 „Wiederholer“ habe es im zurückliegenden Schuljahr an der Grundschule Harpstedt gegeben, weniger als in den Vorjahren, so Rektor Ufke Janssen. „Da war kein einziges Kind wegen Nichtversetzung dabei. Alle wiederholen das Schuljahr auf Wunsch der Eltern“, betonte er im Schulausschuss. 34 Kinder habe nach der Primarstufe die Oberschule Harpstedt aufgenommen, 24 das Gymnasium und 14 die Realschule Wildeshausen.

Das Land regele die Inklusion weiterhin keineswegs perfekt. „Wir sind ja angeblich eine inklusive Schule. Das bedeutet: Jedes Kind mit einer Beeinträchtigung kann bei uns beschult werden“, sagte Janssen. Die vom Land versprochenen Ressourcen in Form von Fachpersonal reichten aber nicht ansatzweise aus. „Wir hatten lange Zeit nur sechs Wochenstunden Fachberatung für unsere 16 Klassen. Im Moment sind es zwölf – von uns zustehenden 30 Stunden. Das ist hanebüchen“, kritisierte Janssen. „Die Fachkräfte sehen überhaupt keine Kinder mehr. Sie beraten nur noch Lehrkräfte.“

Ein echtes Ärgernis aus Janssens Sicht: „Wir werden stark bedrängt von unseren Vorgesetzten, dass wir Bedarf an sonderpädagogischer Lernunterstützung nicht vor Ende des zweiten Schuljahres feststellen und auf gar keinen Fall ein Verfahren einleiten. Lieber sollen die Kinder noch ein Jahr wiederholen, bevor wir es einleiten. Also sollen sie drei Jahre im ersten und zweiten Schuljahr verbringen und Dinge lernen, die sie gar nicht lernen können, bevor wir überhaupt feststellen dürfen, dass sie eine Behinderung haben. Ich finde das völlig absurd“, bekräftigte der Rektor. Das widerspreche im Übrigen dem Inklusionsgedanken, wonach Kinder mit einer Behinderung in der gleichaltrigen Lerngruppe bleiben sollen.

Die Grundschule Harpstedt ist nahezu durchgängig vierzügig, nur nicht in Jahrgangsstufe vier. Für die Unterrichtung der 16 Klassen (inklusive Basisklasse) stehen aktuell 18 Lehrkräfte zur Verfügung, die aber nur etwa zur Hälfte in Vollzeit arbeiten. Hinzu kommen sechs Pädagogische Mitarbeitende, Schulsekretärin und Hausmeister. Der Trend zur Teilzeit hat nach Janssens Einschätzung auch mit zunehmender Angst vor einem Burn-out zu tun.

„Die Schulsozialarbeit wird jeden Tag notwendiger. Wir wüssten nicht, was wir ohne sie machen sollten“, betonte der Rektor und fügte hinzu: „Die Samtgemeinde hat uns für diesen Bereich, den zwei Personen abdecken, ungefähr 15 Wochenstunden zugestanden. Mithilfe der Coronagelder, die es vom Land gibt, habe ich das verdoppeln können. Das ist schon deswegen sinnvoll, weil sich Eltern, die Schwierigkeiten mit ihren Kindern haben, erfahrungsgemäß lieber mit einer Schulsozialarbeiterin unterhalten als mit uns Lehrkräften.“

Neue Probleme kamen laut Janssen nicht mit Beginn der Coronakrise, wohl aber zeitlich verzögert – und dann mit negativem Einfluss auch auf das Lerntempo. „Das, was in den letzten beiden Schuljahren an Kindern eingeschult worden ist, haben wir noch nicht erlebt. Ihnen fehlt der Kindergarten. Ihnen fehlen soziale Regeln und jeglicher Umgang. Und wenn sie keine Modelle haben, nach denen sie lernen können, wird das alles immer schlimmer. Man kann sich eigentlich gar nicht ausmalen, wie krass das ist. Was die Kinder alles anstellen, nicht wissen und nicht können, ist wirklich erstaunlich“, fand der Schulleiter überdeutliche Worte. „Genau an der Stelle“ sei die Schulsozialarbeit gefragt, zumal auch die Eltern teilweise hilflos seien.

Vier der momentan 18 Lehrkräfte an der Grundschule werden im Sommer pensioniert. „Dazu gehöre auch ich“, sagte Janssen.