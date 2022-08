Grüne wollen Anmeldeverfahren für Kitas ändern

Von: Jürgen Bohlken

Teilen

Mit Blick auf die Kindergarten- und Krippenplatzvergabe sehen die Grünen durchaus Optimierungsmöglichkeiten. © dpa

Harpstedt – Das Anmeldeverfahren für Kindertagesstätten und -krippen der Samtgemeinde Harpstedt wollen die Grünen geändert haben. Das sieht ein Antrag ihrer Samtgemeinderatsfraktion vor.

Ein Kind, das einen Platz in einer Kita oder Krippe hat, soll diesen nach dem Willen der Grünen behalten, bis die Eltern ihn kündigen oder das Kind – etwa aus Altersgründen – die Einrichtung automatisch verlässt. Außerdem wünscht die Fraktion eine Überarbeitung der Kriterien für die Vergabe der Plätze.

„Die Tatsache, dass Eltern jährlich erneut für ihre Kinder das Anmeldeverfahren (...) durchlaufen müssen, stresst die gesamte Familie. Bei der Anmeldung wird angegeben, in welcher Einrichtung das Kind möglichst einen Platz erhalten soll. Aufgrund der Kapazität kann nicht grundsätzlich der Erstwunsch erfüllt werden.“ Als Folge der jährlichen Platz-Neuvergabe könne es vorkommen, dass ein Kind „nicht in der Kita oder Krippe bleiben kann, in der es sich eingelebt hat“, heißt es in der Antragsbegründung.

Obendrein richte sich die Vergabereihenfolge momentan nach dem Alter der Kinder. Deshalb könne es passieren, dass ein Kind aus einer Familie einen Platz in der „Waldburg“ in Harpstedt erhalte, während dessen Schwester oder Bruder beispielsweise täglich nach Beckeln zur „Rappelkiste“ gebracht und wieder abgeholt werden müsse.

Weitere Anträge haben die Grünen im Flecken Harpstedt eingebracht. Nachfolgend ein Überblick.

⚫ Die zum 50-jährigen Bestehen der Gemeindepartnerstadt aus Loué als Gastgeschenk erhaltene Freundschaftsskulptur stehe bei der Begegnungsstätte am Tielingskamp leider „in einem pflanzenlosen Steinbett“, bedauern die Grünen. Daher hat ihre Fleckenratsfraktion beantragt, um die Elemente aus Metall herum Blumenbeete anzulegen. Das nämlich würde die Freundschaft zwischen Harpstedt und Loué sowohl farbenfroh als auch insektenfreundlich untermalen.

⚫ Die Grünen haben beantragt, die Straßenlaternen in den Harpstedter Nebenstraßen bereits um 23 Uhr auszuschalten und sie morgens „nicht vor 5.30 Uhr“ einzuschalten. Zudem wünschen sie eine Diskussion darüber, inwiefern die Hauptstraßen im Flecken nachts tatsächlich beleuchtet bleiben sollten. „Durch die kürzere Zeitspanne, in der die Straßenlaternen beleuchtet sind, sparen wir Energie und beugen zusätzlich der Lichtverschmutzung vor“, heißt es in der Antragsbegründung.

Die Fraktion weiß, dass auch die SPD eine Abschaltung der Straßenbeleuchtung um 23 Uhr beantragt hat. Auf diese Idee seien beide Fraktionen offenbar zeitgleich gekommen, so Grünen-Ratsfrau Irene Kolb. Gleichwohl hätten die Grünen den eigenen Antrag eingebracht. Darin sei nämlich auch die früheste Uhrzeit angegeben, zu der die Straßenlaternen nach ihrer Ansicht morgens eingeschaltet werden sollten.

Die Debatte um eine kürzere Leuchtdauer wird in anderen Mitgliedskommunen der Samtgemeinde ebenfalls geführt. Vergangene Woche war sie kurz in Kirchseelte Thema (eine Entscheidung steht dort noch aus). Hintergrund sind nicht zuletzt die stark rückläufigen Erdgaslieferungen aus Russland und das daraus auch resultierende Erfordernis, Strom zu sparen. Der Anteil des Energieträgers Erdgas an der Menge eingespeisten Stroms lag 2021 in Deutschland bei 12,6 (2020: 13,7) Prozent.

⚫Unter dem Tagesordnungspunkt „Bericht des Gemeindedirektors“ wünschen die Grünen in allen Sitzungen von Gremien des Fleckens künftig auch jeweils Informationen zum „Stand der Anträge, über die noch nicht abschließend abgestimmt wurde“. Sie haben das jetzt zum Antrag erhoben. Es gehe darum, sowohl der Verwaltung als auch dem Rat „die Ratsarbeit zu erleichtern“.

⚫Für ihren Vorstoß, ein kommunales Onlineportal für ein zentrales Ideen- und Beschwerdemanagement einzurichten, hatten die Grünen in der Samtgemeinde Harpstedt keine Mehrheit gefunden. Doch sie lassen nicht locker. Nun haben sie den gleichen Antrag auf der Ebene des Fleckens Harpstedt erneut eingebracht – mit dem Ziel, Bürgerinnen und Bürgern eine niedrigschwellige Möglichkeit zum Vorbringen von Anregungen und Kritik zu bieten, ohne dass sich die Einwohner selbst durch den Zuständigkeitendschungel kämpfen müssten.

Beim Flecken, so die Idee, sollen alle Anliegen, die Bürgerinnen und Bürger vorbringen, auflaufen und dann „an die verantwortliche Stelle“ in Gemeinde, Samtgemeinde oder Landkreis weitergeleitet werden. Dazu erläutern die Grünen: „Ein kaputtes Spielgerät auf einem kommunalen Spielplatz, ein Schlagloch im Asphalt, die Straßenlaterne funktioniert nicht mehr oder abgeladener Müll am Wegesrand – solche und andere Mängel treten immer mal wieder in Harpstedt auf. Eine Meldung an die verantwortliche Stelle ist für Bürger*innen heute schwierig, da sie oftmals nicht wissen, ob die Gemeinde, die Samtgemeinde oder der Kreis zuständig ist.“

Mit dem kostenfreien Online-Portal „Sag’s uns einfach“ könnten alle Hinweise „an einer zentralen Stelle“, nämlich bei der Verwaltung im Amtshof, „gebündelt und von da aus an die zuständige Stelle weitergeleitet werden.

Weiter heißt es in der Antragsbegründung: „Sofern es sich um einen Missstand außerhalb der Samtgemeinde handelt, wird dieser an die entsprechende Behörde weitergegeben. Das Online-Portal muss auf der gemeinsamen Homepage des Fleckens Harpstedt und der Samtgemeinde eingebunden werden. Es beinhaltet eine Übersichtskarte, auf der die Missstände punktgenau ersichtlich sind. Bürger*innen können sehen, ob Mängel bereits bekannt sind oder nicht. Somit werden Doppelmeldungen vermieden.“

Wer das Portal nutze, bekomme verschiedene Kategorien vorgeschlagen (Grünpflege, Lärm, Müll, Straßenbeleuchtung, Straßen- und Wegeschäden etc.), denen der Betreffende das eigene Anliegen zuordnen könne. Der Name und Kontaktdaten des Melders, die Beschreibung des Missstandes/der Anregung sowie der genaue Ort seien anzugeben. Ferner bestehe die Möglichkeit, zwecks Beweissicherung ein Foto hochzuladen.

Im Anschluss an die Meldung bekomme der Nutzer des Portals eine Bestätigung, dass seine Meldung eingegangen sei. Er erhalte zusätzlich eine Rückmeldung per E-Mail, „wenn das Problem angegangen wird oder gelöst ist“.

Erledigte Anliegen würden auf der Übersichtskarte mit einem grünen Punkt dargestellt. Das Land Niedersachsen stelle das Portal „Sag's uns einfach“ zur Verfügung. Im näheren Umfeld der Samtgemeinde Harpstedt werde es bereits eingesetzt. Als Beispiele nennen die Grünen die Gemeinden Syke, Bassum und Weyhe. Die Basisversion sei kostenfrei nutzbar.

„Ein technischer Support erfolgt durch die Firma Teleport in Halle an der Saale“, so die Grünen abschließend.