Einrad-WM: Für vier Harpstedterinnen schlägt in Grenoble die Stunde der Wahrheit

Von: Jürgen Bohlken

Teilen

Passend zur WM tragen sie das Deutschland-Trikot: Trainerin Stephanie Neumann, Marit Isern, Trainerin Alexandra Allmandinger, Leni Neumann, Maren Bovensiepen, Rieke Bahrs sowie die Trainerinnen Hannah Allmandinger und Celina Kreye. © Unicycle-Team Harpstedt

Harpstedt/Grenoble – Wann stellt Harpstedt schon mal einen Weltmeister? Vor zehn Jahren ist das tatsächlich passiert. Die „Wildcats“ des Unicycle-Teams Harpstedt mischten 2012 als Großgruppe im Freestyle-Einradfahren bei der WM in Brixen/Südtirol mit und kamen mit dem Titel in ihrer Altersklasse zurück in die Heimat. Hannah Allmandinger gehörte seinerzeit zu den 16 „Goldmädels“. Inzwischen trainiert sie mit Celina Kreye die 17-jährige Maren Bovensiepen und die 16-jährige Rieke Bahrs, die es am Mittwoch, 3. August, während der aktuellen WM „Unicon 20“ im französischen Grenoble mit der Einrad-Freestyle-Weltelite in der U19-Paarklasse aufnehmen.

Zuvor versuchen am selben Tag Leni Neumann (9) und Marit Isern (10), trainiert von Alexandra Allmandinger und Stephanie Neumann, mit ihrer U11-Paarkür zum Thema Indianer auf internationalem Parkett zu punkten.

Romantik und anspruchsvolle Tricks

Die beiden älteren Mädels stellen ihre Performance unter das Motto „The Power of Love“ – die Macht der Liebe. Zu einer spanischsprachigen Klassikversion des gleichnamigen „Frankie goes to Hollywood“-Songs empfinden sie in Frack und Kleid ein Liebespaar nach. Bei aller Romantik fehlen anspruchsvolle Tricks nicht. Dazu gehört es etwa, mit dem Einrad zu springen und das Sportgerät in der Luft eine 360-Grad-Drehung um den Lenker vollführen zu lassen.

Das Vermeiden von Abstiegen sei neben dem Ausdruck wichtig, um bei den Juroren punkten zu können, sagt Hannah Allmandinger. „Vor allem die Japaner legen da großen Wert drauf“, fügt sie hinzu. Tatsächlich seien gänzlich „abstiegsfreie“ Küren aber vergleichsweise selten zu sehen.

Starterlisten lassen auf sich warten

Weil die Starterlisten auf sich warten lassen, wissen weder die zwei WM-Paarungen des Unicycle-Teams Harpstedt noch ihre Trainerinnen bereits, mit wie vielen und welchen Wettbewerbern sie es zu tun bekommen. „In den höheren Altersklassen sind es erfahrungsgemäß mehr“, weiß Hannah Allmandinger, die schon jetzt in Frankreich weilt, weil sie die Zeit zwischen einem Italien-Urlaub und der Weltmeisterschaft mit ein paar Tagen an der Côte d’Azur überbrückt. Maren Bovensiepen und Rieke Bahrs müssten wohl allein schon mit mindestens fünf weiteren deutschen Paarungen rechnen.

Via Livestream mitfiebern

Eine 14-köpfige Gruppe aus Fahrerinnen, Trainerinnen, Eltern und Geschwistern erlebt die beiden WM-Küren direkt in Grenoble. Wer mit ihnen aus der Ferne mitfiebern will, kann sich derweil zu Hause über die Website der „Unicon 20“ auf einen Livestream klicken.