Brötchen mit Botschaft: „Gewalt kommt nicht in die Tüte“

+ © Bohlken Die erste Kundin, der die Gleichstellungsbeauftragte Nicole Lehmkuhl (r.) eine von 100 Tüten mit Brötchen und der Aufschrift „Gewalt kommt nicht in die Tüte“ schenkte, war Rita Wirtjes aus Harpstedt. © Bohlken

Harpstedt – Auf den „Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen“, 25. November, hat Nicole Lehmkuhl, die Gleichstellungsbeauftragte der Samtgemeinde Harpstedt, am Vortag mit einer Aktion eingestimmt. Die Kundschaft der Bäckerei Meyer Mönchhof im neuen Harpstedter Netto-Markt am Junkernkamp staunte nicht schlecht, als sie zwei Brötchen „pro Kopf“ geschenkt bekam. Lehmkuhl lenkte indes die Aufmerksamkeit auf die Verpackung: Der Slogan „Gewalt kommt nicht in die Tüte“ sprach als Botschaft für sich.

Als Zugabe zu den Tüten mit Brötchen überreichte Lehmkuhl den Kundinnen und Kunden einen Flyer des Landkreises Oldenburg. Darin finden Frauen, die selbst Opfer werden, „Hilfe bei Gewalt“. Das Faltblatt benennt verschiedene Fach- und Beratungsstellen mitsamt Telefonnummern und Mailadressen. „Zeit zu handeln (!)“ stand indes auf Packungen mit Papiertaschentüchern geschrieben, einer weiteren Beigabe. Die Unterzeile „Gegen häusliche Gewalt. Wir helfen Ihnen dabei!“ nahm wiederum Bezug auf verschiedene Stellen, an die sich Betroffene wenden können – von der Polizei bis hin zum Frauenhaus.

Das Thema verdiene Beachtung, bekam Nicole Lehmkuhl in vielen Gesprächen bestätigt. Es sei obendrein seit dem Ausbruch von Corona auch in Deutschland aktueller denn je, zumal die häusliche Gewalt während der Pandemie zugenommen habe.

UN-Resolution als Hintergrund des Aktionstages

Schon 1999 verabschiedete die UN-Generalversammlung eine Resolution, wonach der 25. November zum „Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen“ bestimmt worden ist. Am 25. November 2001 ließ die Frauenrechtsorganisation Terre des Femmes zum ersten Mal die Fahnen wehen, um ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen zu setzen. Seither wird die Aktion von zahlreichen Gleichstellungsbeauftragten, Parteien, Verbänden und Ministerien aufgegriffen und weitergetragen.

Die Bandbreite der an Mädchen und Frauen weltweit verübten Gewalt – bis hin zur Genitalbeschneidung – ist riesengroß. Momentan richtet sich der Blick vor allem in den Iran. Dort reißen nach dem brutalen Tod der 22 Jahre alten Mahsa Amini die regierungskritischen Proteste nicht ab.

Nicole Lehmkuhl weiß um die weltweit sehr unterschiedlichen Ausprägungen von Gewalt an Frauen. Sie weiß aber auch, dass es leichter vermittelbar ist, die Probleme damit im eigenen Land zu benennen.