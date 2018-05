Als Harpstedt geteilt war, ließ er den Grenzer raushängen

Harpstedt - Seit zwölf Jahren wohnt Werner Kracke am Großen Feldweg in Harpstedt. Moment mal! Diese Straße fällt ins II. Rott. Kracke aber führt beim Harpstedter Schiebenscheeten bekanntlich das I. Rott als Korporal an. Tatsächlich darf er dort „Spieß“ bleiben, obgleich sein Wohnsitz außerhalb der eigenen Korporalschaft liegt.

Der Umzug im Jahr 2006 entpuppte sich nicht als Problem. „Darüber ist damals im Offizierskorps der Bürgerschützen gesprochen und abgestimmt worden. Danach war das Thema vom Tisch“, erinnert sich Kracke. Hätten die Offiziere anders entschieden, wäre der heute 62-Jährige nicht – mit inzwischen 16 Amtsjahren – der dienstälteste der vier Korporäle, die beim Schiebenscheeten an der Spitze ihrer Rotts ausmarschieren.

Seine Amtskollegen könnten, verglichen mit seiner Erfahrung, fast noch als „Frischlinge“ durchgehen: Bernd Fassauer bekam den Spieß im IV. Rott im Oktober 2015 von seinem Vorgänger Heinz Hellbusch überreicht.

„Mit Schnietze hat das Fest viel Spaß gemacht“

Zwei Jahre zuvor hatten zwei andere Korporalschaften den „Stabwechsel“ vollzogen: Im II. Rott beerbte im November 2013 Andreas („Pimo“) Wehrenberg seinen Vorgänger Johann („Schnietze“) Lakewand, und das III. Rott wählte Friedrich Jarren als Nachfolger von Werner Thomas. Die beiden altgedienten Korporäle der II. und III. Korporalschaft hatten sich nach jeweils 14 Dienstjahren entschieden, den Spieß weiterzureichen. Heinz Hellbusch brachte es indes bis zu seinem Amtsabtritt auf stolze 25 Jahre.

Ob Werner Kracke die „Garde“ (I. Rott) über den Eintritt ins Rentenalter hinaus anführen will, lässt er noch offen. Wie er dazu als Nachfolger von Hans Bädeker gekommen war, ist ihm im Gedächtnis geblieben: „Jedes Rott sucht sich selbst seinen Korporal. In meinem Fall war es in erster Linie Hartmut Bahrs gewesen, der damals die Initiative ergriff und mich fragte, ob ich das machen will. Ich glaube, auch Rudi Krempin und Alfred Günnemann waren dabei. Es gab eine Rottversammlung. Ich wurde vorgeschlagen – und gewählt.“

Zuvor hatte Kracke als einfacher Bürgerschütze am Schiebenscheeten teilgenommen und zeitweise als Ausbilder die „Garde“-Rekruten geschliffen.

Erste Korporalschaft ist die kleinste

Die erste Korporalschaft ist mit zwischen 80 und 90 Bürgerschützen die kleinste. Den Rottpokal aber hat sie schon oft gewonnen. Auch 2017 wieder. Bei den Majestäten fällt die Bilanz weniger gut aus. Rieke Bahrs holte zwar im vergangenen Jahr die Kinderschützenkönigswürde in die „Garde“, aber „seit ich Korporal bin, hat es mit Lars Tangemann leider nur ein Gardeschütze geschafft, Bürgerschützenkönig zu werden“, bedauert Kracke. 22 Jahre, seit dem Königsschuss von Alfred Günnemann (1988), hatte das I. Rott diesen Erfolg herbeigesehnt.

Der „Pfingstdienstag“ 2010, an dem Tangemann gekrönt wurde, wird dem Korporal unvergesslich bleiben. Wegen der Erneuerung der Brücken über die Delme und den Burggraben-„Umläufer“ mutierte damals das Rottlokal des I. Rotts, das Hotel „Zur Wasserburg“ von Karl-Heinz („Charly“) Grohe, zum „Checkpoint Charly“. Die „Garde“ richtete dort mit einem Bauzaun einen sporadischen Grenzübergang ein, zumal Harpstedt wegen der Baumaßnahme in einen Ost- und einen West-„Sektor“ geteilt war. Als die „Prager“ und die Offiziere am Morgen den Magistrat vom Amtshof abholen wollten, ließ Werner Kracke mit russischer Offiziersmütze auf dem Kopf den DDR-Grenzer raushängen.

Wie die Garde zu ihrem Namen kam

„Das war ein geiler Spaß. Aber das konnten wir natürlich nur einmal machen, weil’s damals von der Situation her gerade passte“, weiß Kracke. Zur Erinnerung an den besonderen Tag produzierte die „Garde“ ein internes Extrablatt im Stile einer großen deutschen Boulevardzeitung und schlug dabei mit abenteuerlichen Schlagzeilen einen illustren gedanklichen Bogen vom „Checkpoint Carly“-Spektakel zur Krönung Lars Tangemanns.

In Sachen Öffentlichkeitsarbeit geht das I. Rott mit der Zeit: Vom Internetauftritt der „Garde“ können sich die drei anderen Korporalschaften durchaus eine Scheibe abschneiden. Darum kümmert sich mit großem Eifer Edward („Edje“) Brouwer. Die Website erklärt auch, wie das I. Rott zu seinem Namen kam: Heinrich Beuke, der von 1912 bis 1962 ein halbes Jahrhundert lang als Korporal wirkte, soll in Berlin „in der Garde gedient“ haben.

Mit einem Augenzwinkern heißt es weiter auf der Homepage, für die Bundesregierung sei es selbstverständlich gewesen, in der Hauptstadt „eine Straße nach dem Garderott zu benennen“. Ein Foto, das den „Gardeschützenweg“ zeigt, liefert den vermeintlichen Beweis für diese natürlich konstruierte Theorie.

An die gemeinsamen Bürgerschützenfeste mit den früheren Amtskollegen denkt Werner Kracke gern zurück. Für „Schnietze“ hegt er geradezu Bewunderung: „Wer konnte es sich schon erlauben, mit einem Wikingerhelm über den Marktplatz zu laufen? Das durfte nur Johann. Mit ihm hat das Schiebenscheeten immer unglaublich viel Spaß gemacht.“

