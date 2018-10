Harpstedt als Geschichte nachlesen

Samtgemeinde und Geschichtsverein lassen lang vergriffene Heile-Chronik nachdrucken / 100 Exemplare im Amtshof zu kaufen

+ Samtgemeindebürgermeister Herwig Wöbse (2.v.l.) ist stolz darauf, dass der erste Band der Heile-Chronik endlich wieder gekauft werden kann. Uwe Cordes vom Geschichtsverein und die Archivare Friedrich zur Hellen sowie Günter Kastendieck (von links) halten ebenfalls Werke in den Händen, die sich mit der Geschichte Harpstedts beschäftigten. - Foto: Oetjen

Harpstedt - Von Lea Oetjen. Sie ist wieder da. Nachdem sie mehr als 15 Jahre vergriffen war, ist die Chronik von Dirk Heile nachgedruckt worden und steht ab sofort wider vollständig im Harpstedter Amtshof zum Verkauf. „Der erste Band mit dem Titel ,Von der Steinzeit bis 1667‘ war lange Zeit vergriffen. Trotzdem war die Nachfrage permanent hoch“, so Samtgemeindebürgermeister Herwig Wöbse. Daher habe die Samtgemeinde in Zusammenarbeit mit dem Geschichtsverein nun 100 Exemplare anfertigen lassen. Denn: Der Autor und ehemalige Gemeindedirektor wäre am 6. Oktober 100 Jahre alt geworden.