Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung: Schulausschuss hat großes Thema vor der Brust

Von: Jürgen Bohlken

Wie gelingt es, den kommenden Rechtsanspruch für Grundschüler auf Ganztagsbetreuung auch in Harpstedt umzusetzen? © dpa

Harpstedt – Ab August 2026 haben zunächst alle Grundschulerstklässler einen Anspruch darauf, ganztägig betreut zu werden. Dieser Rechtsanspruch wird in den Folgejahren um je eine Klassenstufe ausgeweitet. Ab August 2029 besteht er für alle Grundschulkinder, also die Jahrgangsstufen eins bis vier.

So langsam muss sich auch die Samtgemeinde Harpstedt mit den nötigen Weichenstellungen für die Umsetzung befassen, denn da hängt eine Menge dran – bis hin zur Herausforderung, eine Mittagsverpflegung für die Grundschüler sicherzustellen.

Mit dem Ganztagsförderungsgesetz will der Gesetzgeber eine Betreuungslücke schließen, die sich nach der Kita-Zeit für viele Eltern auftut, wenn die Kinder eingeschult werden. Der Rechtsanspruch kann in Form einer Tageseinrichtung (Hort/nachschulische Betreuung) oder in Gestalt einer Ganztagsschule umgesetzt werden.

Letztere kann bereits gemäß Niedersächsischem Schulgesetz eingeführt werden. Antragsberechtigt wäre auch die Samtgemeinde als Schulträgerin der Grundschule Harpstedt. Die Genehmigung fällt in die Zuständigkeit der Landesschulbehörde.

Der Samtgemeinde-Schulausschuss steigt am Donnerstag, 2. Februar, während seiner 18-Uhr-Sitzung im Harpstedter Hotel „Zur Wasserburg“ in die Thematik ein. Zunächst bekommt das Gremium seitens der Leitung der Grundschule Harpstedt die möglichen Ganztagsschulformen (offen, teil- oder voll gebunden) mit den jeweiligen Auswirkungen auf den Tagesablauf innerhalb der Schule vorgestellt.

Selbst wenn die Option Hort gewählt würde, bliebe die Verpflichtung, für die Mittagsverpflegung zu sorgen und die räumlichen Voraussetzungen zu erfüllen, was einen beträchtlichen investiven Aufwand nach sich ziehen kann. Die kommende Schulausschusssitzung sei dazu gedacht, „zunächst einen allgemeinen Überblick zu erhalten“, heißt es in der Beratungsvorlage. Als möglicher nächster Schritt könne sich daran anschließen, dass seitens der Verwaltung in Abstimmung sowohl mit Grund- als auch Oberschule Harpstedt ein Vorschlag zur Umsetzung des Rechtsanspruchs erarbeitet werde.