Fotovoltaikanlage für Schulfahrradständer: Vorerst nur Mittel für Planung

Von: Jürgen Bohlken

Teilen

Aus einem überdachten Schulfahrradständer mit © Bohlken

Harpstedt – Zwischen 350.000 und 400.000 Euro in die von CDU und SPD beantragte aufgeständerte (lichtdurchlässige) Fotovoltaikanlage für den Schulfahrradständer in Harpstedt investieren? Angesichts dieser von Klaus Budzin (SPD) als ganz grobe Hausnummer ins Spiel gebrachten Summe musste mancher im Bau- und Planungsausschuss des Samtgemeinderates schon etwas schlucken.

Auch CDU-Fraktionsmitglied Günter Wöbse hatte damit offenkundig Bauchschmerzen. Sein Vorschlag, erst einmal für die etwaige Planung 100.000 Euro in den Samtgemeindehaushalt 2023 einzustellen, ging einstimmig durch. Dass dieser Betrag in voller Höhe kassenwirksam wird, steht wohl nicht zu befürchten, zumal der planerische Aufwand keineswegs ausufern muss. In erster Linie geht es neben der Kostenermittlung darum, zu prüfen, ob die Voraussetzungen für die Einspeisung des Solarstroms ins Netz gegeben sind, und festzustellen, wie viele Kilowattstunden die Schule für den Eigenverbrauch nutzen könnte. Gleichwohl legte Bauamtsleiter Jens Hüfner Wert auf die Beauftragung eines Fachplaners.

Der von der CDU- und der SPD-Fraktion sehr kurzfristig eingebrachte Antrag war nicht mehr auf die Tagesordnung gerutscht, wurde aber im Verlauf der Haushaltsberatungen erörtert. Rolf Ranke (HBL) fühlte sich davon ein wenig überfahren. Grundsätzlich begrüßte er die Fotovoltaikanlage zwar, aber ob es nötig ist, die Investitionskosten schon im Etat 2023 zu berücksichtigen, zog er in Zweifel. Seines Erachtens wäre es besser, zunächst belastbare Zahlen abzuwarten.

Ein Dauerthema: Personalknappheit

Eine andere Diskussion, die im Ausschuss erneut aufkeimte, war schon zu Zeiten von Herwig Wöbse als Amtshof-Chef geführt worden: die Debatte um die personelle Ausstattung des Bauamtes. Der amtierende Bürgermeister Yves Nagel hätte dort gern zusätzlich einen Bauingenieur und eine Verwaltungskraft. Den Gefallen, entsprechende Mittel dafür im Haushalt vorzusehen, tat ihm der Ausschuss allerdings nicht.

Auf einen „Schuss aus der Hüfte“ wollte sich André Gerke (CDU) nicht einlassen, zumal laut Beschlusslage eine Personalbedarfsanalyse im Detail aufzeigen soll, an welchen Stellen es denn tatsächlich „hakt“. Die „100 000 Euro“ dafür könnte die Samtgemeinde Harpstedt ja sparen, wenn sie nun einfach ohne eine Grundlage Mittel für zusätzliches Personal bereitstellte, argumentierte Gerke. Andere Ausschussmitglieder sahen das ähnlich. Lutz Beckröge (Grüne) forderte eine genauere, auch in die Zukunft gerichtete verwaltungsseitige Darstellung/Einschätzung zu den anfallenden Aufgaben und die Arbeitsbelastung ein.

Yves Nagel beschränkte sich fürs Erste auf eine grundsätzliche Problembeschreibung. Er erklärte den zusätzlichen Personalbedarf damit, dass viele „Reste“ nicht hinreichend zügig abgearbeitet werden könnten und das Bauamt mit dem Feuerwehrhausneubau in Horstedt, der Technikkeller-Erneuerung im Rosenfreibad oder auch nötigen Maßnahmen am Amtshof sehr viel „vor der Brust“ habe. Neue Vorhaben würden wegen des Arbeitsanfalls nicht angegangen. Für mehr Tempo in der Umsetzung braucht es nach Auffassung des Samtgemeindebürgermeisters schlicht mehr Personal im Bauamt, zumal die Politik ja immer wieder beanstande, dass vieles zu langsam ginge.

Rat will Etat Mitte Dezember verabschieden

Zeitliche Verzögerungen in der Maßnahmenumsetzung seien aber maßgeblich auch ein Ergebnis der wirtschaftlichen Lage, gab Rolf Ranke (HBL) zu bedenken. Er machte das beispielhaft am „Zwergnase“-Anbau in Harpstedt und am Feuerwehrhausneubau in Colnrade fest.

Letztendlich fehlt der Politik die Basis, um beurteilen zu können, ob das vorhandene Personal reicht oder nicht und ob nicht vielleicht durch etwaige Umstrukturierungen mehr Effizienz erreicht werden könnte. Einen Überblick darüber kann nur eine Personalbedarfsanalyse geben. Wo die bleibe, war im September im Samtgemeinderat hinterfragt worden. Yves Nagel hatte die nicht erfolgte Ausschreibung damit begründet, dass die zuletzt veranschlagten 30.000 Euro nicht mal annähernd genügten; tatsächlich werde ein Betrag in hoher fünfstelliger oder niedriger sechsstelliger Höhe gebraucht. Ob sich die Politik auch ohne Analyse als Grundlage trotzdem noch darauf einlassen wird, zusätzliche Mittel für Personal im Etat 2023 einzustellen, entscheidet sich nach jetziger Lage der Dinge spätestens am 15. Dezember. Dann will der Samtgemeinderat den Haushalt verabschieden.