Harpstedter leistet im Libanon „Entwicklungshilfe“ feuerwehrtechnischer Natur

Von: Jürgen Bohlken

Kranzniederlegung mit dem Beiruter Feuerwehrchef (in Uniform) zu Ehren von zehn Feuerwehrkräften, die am 4. August 2020 bei der Explosionskatastrophe im Beiruter Hafen ums Leben kamen. Von links: Ali Khattab, Jan Ole Unger, Nils Beneke, Jannik Stiller. © -

Harpstedt/Tripoli/Beirut – Fünf Tage lang hat Jannik Stiller (25) aus Harpstedt mit weiteren Berufsfeuerwehrmännern im Libanon Brandschützer an einer von der Feuerwehr Gräfelfing gespendeten Drehleiter geschult. Die Ausbilder erlebten auch die offizielle Übergabe des gebrauchten, aus Bayern stammenden Einsatzfahrzeuges (Baujahr 1996) im Beisein von Honoratioren inklusive Botschafter mit. Ihr Einsatzort: Tripoli, die zweitgrößte Stadt des Landes. Als große Hilfe erwies sich der Dolmetscher, der über fundierte Landeskenntnisse verfügt.

Von der Feuerwehr Gräfelfing gespendet: die Drehleiter, mit der geübt wurde. © -

Im Gedächtnis haften bleiben Jannik Stiller auch Eindrücke aus Beirut, wo er untergebracht war. Dort hatte am 4. August 2020 eine Explosion von 2 .750 Tonnen Ammoniumnitrat den Hafen komplett in Schutt und Asche gelegt. Stiller, beschäftigt bei der Berufsfeuerwehr Hamburg, legte am Jahrestag der Katastrophe zusammen mit seinen Berufskollegen einen Kranz in Gedenken an die zehn libanesischen Feuerwehrleute nieder, die damals zu Tode kamen. Die Tragödie forderte insgesamt mehr als 200 Leben und machte über 300.000 Menschen auf einen Schlag obdachlos. „Den Hafen gibt es nicht mehr. Da ist nur noch Wasser“, weiß Jannik Stiller. Die Zustände seien nach wie vor schlimm – von Wiederaufbau keine Spur.

Das Meer ist übersät mit Plastik

Durch Zufall sah der Harpstedter im Beiruter Hafen zwei Silotürme einstürzen, in denen es zuvor einen Monat lang ununterbrochen gekokelt hatte. Dieses Ereignis deutete fast schon symptomatisch an, woran der Mittelmeer-Anrainerstaat krankt: Jannik Stiller erlebte den Libanon als ein Land, das seine immensen Probleme – auch als Folge von Korruption – nicht in den Griff bekommt. „Das Meer ist übersät mit Plastik“, fiel ihm auf. Jede Menge Dreck liege auf den Straßen. Die Müllentsorgung sei desaströs.

Gespenstisch: Jannik Stiller erlebte das Einstürzen der Silotürme in Beirut live mit. © -

Vor allem im Winter gebe es zahlreiche Wohnungsbrände. Nicht selten sei die chaotische Hausanschlusselektrik die Ursache. In Beirut erfuhr Stiller, dass die Feuerwehr nur ausrückt, „wenn’s brennt“. Für das Retten und Bergen nach Verkehrsunfällen seien die Einsatzkräfte weder ausgerüstet noch geschult. Die meisten Feuerwehrfahrzeuge stammten aus dem Ausland.

Anfrage kommt genau zur rechten Zeit

Durch einen Beitrag im „Feuerwehr-Magazin“ im Mai 2021 war der Harpstedter auf den Verein Orienthelfer e.V. aufmerksam geworden, der den Libanon mit Feuerwehr- und Rettungsfahrzeugen sowie Schulungskräften unterstützt. „Da habe mich einfach mal gemeldet und mitgeteilt, dass ich nebenberuflich für drehleiter.info arbeite, einer Initiative der Gesellschaft für Brandschutzausbildung, die Drehleiter-Maschinisten ausbildet. Meine Anfrage kam genau zur richtigen Zeit. Der Rückruf ließ nicht mal einen Tag auf sich warten. ,Wir wollen euch haben. Wir verschiffen nämlich erstmals eine Drehleiter in den Libanon‘, hieß es. Viele Gespräche folgten. Ebenso viele Probleme, unter anderem mit dem Zoll. Erst Anfang dieses Jahres konnte die Drehleiter aus dem bayerischen Gräfelfing in den Hafen von Beirut verschifft werden“, berichtet Stiller.

Bildet Besatzungen von Drehleitern und Hubarbeitsbühnen aus: die Initiative drehleiter.info. © -

Den Hafen gibt es nicht mehr. Da ist nur noch Wasser.

Nach zweimaligem Verschieben der Reise wurden endlich die Flüge gebucht. Die Kollegen, die mit denen der 25-Jährige aus Harpstedt vom 30. Juli bis 6. August im Libanon weilte, gehören – wie er selbst – Berufsfeuerwehren an, und zwar in Hamburg, Hannover und Berlin: Jan Ole Unger und Nils Beneke führen die Geschäfte von drehleiter.info; Ali Khattab, der Dolmetscher, ist libanesischer Herkunft.

„Wir haben acht Berufsfeuerwehrleute geschult. Die sind dadurch Multiplikatoren geworden, bilden also künftig selbst weitere Einsatzkräfte aus“, erläutert Stiller.

Während er und die anderen Ausbilder im Hotel in Beirut Komfort geboten bekamen, mussten sie sich während der Schulung mit einfachsten Verhältnissen begnügen. „Die Feuerwache, ein altes Militärgebäude, wirkte heruntergekommen. Überall Schutt und Asche“, entsinnt sich Stiller. Keine ordentlichen Toiletten, mangelhafte Ausrüstung, spartanisches Mobiliar, ein Flur, der als Schulungsraum herhalten musste – all das hatte so gar nichts mit deutschen Standards gemein und verlangte den Gästen aus der Bundesrepublik einiges an Improvisationstalent ab. Der „Saft“ kam – wie auch im Hotel – aus dem Notstromaggregat. Die Stromversorgung sei unzuverlässig und ein einziger Flickenteppich; die Libanesen machten dafür die Regierung verantwortlich, die als korrupt gelte, sagt Stiller.

Aus der Vogelperspektive: die ausgefahrene Drehleiter. © -

„Anleitern“ auch auf engstem Raum

Die Schulung fußte auf einem eigens von den Ausbildern erarbeiteten Konzept. „Am Montag standen die Drehleiter-Technik und -Wartung im Mittelpunkt. Am Dienstag ging es ins Eingemachte. Da haben wir uns dem taktischen Einsatz gewidmet. Wir haben etwa erklärt, was alles beim Aufstellen, Abstützen und Ausfahren der Drehleiter zu beachten ist“, so Stiller.

Wir haben in Deutschland eins der besten Feuerwehrwesen der Welt. Das wissen die Libanesen. Sie wollen unsere Hilfe, zumal wir als sehr fit im Umgang mit der Technik gelten.

Auch das „Anleitern“ sei theoretisch und praktisch durchexerziert worden. Für die Theorie bedurfte es Kartons und Klebeband, um unterschiedliche Gebäudekonstellationen modellhaft nachzuempfinden. „In der Praxis haben wir uns in der Stadt auch Anleiterziele in beengten Verhältnissen gesucht. Wir mussten mit dem Erklären und Üben wirklich bei Null anfangen. Die Feuerwehrkräfte kannten die Technik gar nicht, waren aber ausgesprochen lernwillig, herzlich und dankbar“, resümiert der Harpstedter. Den Feuerwehrchef von Beirut lernten seine Kollegen und er auch kennen. „Er will uns ebenfalls als Ausbilder haben. Wahrscheinlich fliegen wir nächstes Jahr noch einmal hin, dann nach Beirut“, so Stiller.

Generell sei das Interesse der Feuerwehren im Libanon an solchen Schulungen groß: „Wir haben in Deutschland eins der besten Feuerwehrwesen der Welt. Das wissen die Libanesen. Sie wollen unsere Hilfe, zumal wir als sehr fit im Umgang mit der Technik gelten.“