Gebührenpflichtige Feuerwehrleistungen verteuern sich kräftig

Von: Jürgen Bohlken

Im Löschwesen fallen nicht zuletzt Gebäudekosten ins Gewicht. Auf der Zielgeraden bewegen sich die Arbeiten am Feuerwehrhausneubau in Colnrade. © -

Harpstedt – Nach der derzeit gültigen Feuerwehrgebührensatzung stellt die Samtgemeinde Harpstedt für eine halbe Einsatzstunde Brandsicherheitswache gerade mal 2,50 Euro in Rechnung. Mit der Novellierung, die Anfang 2024 greifen soll, sind es 18,39 Euro. Gebührenpflichtiger Einsatz eines Löschfahrzeugs soll künftig mit 526,56 Euro pro halber Stunde zu Buche schlagen. Gemäß aktueller Satzung werden dafür zwischen 27,50 und 62,50 Euro in Rechnung gestellt.

Wenngleich die künftigen Sätze sogar noch 20 Prozent unter den vom Fachbüro GKN Kommunalberatung errechneten Beträgen liegen, verteuern sich gebührenpflichtige Feuerwehrleistungen stark, also (etwas verkürzt als Faustregel formuliert) solche Einsätze, bei denen nicht Gefahr für Leib und Leben besteht.

Feuerwehr soll sich auf „Kernkompetenzen“ konzentrieren

Das trifft auch Versicherer. „Da haben wir in der Vergangenheit einiges an Geld verschenkt, besonders mit Blick auf die Unfälle auf der Autobahn“, bedauerte Hartmut Post (CDU) am Donnerstag im Feuerschutzausschuss des Samtgemeinderates.

Der Bürger wird sich künftig zweimal überlegen, ob er für „Kleinigkeiten“ die Brandschützer auf den Plan ruft oder nicht. Das ist gewollt. Die Feuerwehr müsse sich auf ihre „Kernkompetenzen“ konzentrieren können, sagte Sebastian Hagedorn, Inhaber der GKN Kommunalberatung. Sein Fachbüro hatte die neue Satzung auf Grundlage einer Kalkulation mit Unterstützung der Samtgemeindeverwaltung erarbeitet.

Weiterhin keine Rechnung für Notfalleinsätze

„Notfälle, in denen Feuer gelöscht oder Menschen gerettet werden, fallen natürlich nicht unter die Gebührensatzung“, stellte Horst Bokelmann (FDP) klar. „Nicht, dass ein Bürger noch auf die Idee kommt, die Feuerwehr doch besser nicht anzurufen, obwohl er schon Flammen aus dem Hausdach schlagen sieht!“, merkte er zur allgemeinen Erheiterung an.

Etwas anderes sei es, wenn ein nach einem Sturm leicht schief stehender Baum schlimmstenfalls auf den eigenen Rasen fallen könnte; dann müsse nicht zwingend die Feuerwehr her.

Wenn aber ein Baum auf die Straße zu stürzen drohe, handele es sich schon wieder um einen „Notfall“, ergänzte Regina Huntemann (Grüne). Gleiches gelte für den Keller, den Starkregen unter Wasser setze. In die Rubrik „gebührenpflichtig“ ordnete Huntemann hingegen die Waschmaschine ein, aus der nach einem Schlauchabriss Wasser in einen Kellerraum läuft. Dieses Beispiel ging wiederum auf Bürgermeister Yves Nagel zurück. „In einem solchen Fall lohnt es in Anbetracht der künftigen Gebührenhöhen schon, sich von jemand anderem helfen zu lassen als von der Feuerwehr“, sagte der Amtshof-Chef. Die Brandschützer führten eben für gewöhnlich richtig teures Equipment mit sich.

Bedarfsplanung kommt später

Nagels Einschätzung, es sei richtig gewesen, die Satzungsnovellierung fremdzuvergeben, fand Zustimmung („Das gibt auch ein Stück mehr Rechtssicherheit“, äußerte sich beispielsweise Stefan Pleus, CDU). Die Verwaltung habe dem Fachbüro trotzdem sehr viel zuarbeiten müssen. Mit dem vorhandenen Personal wäre es nicht leistbar gewesen, zeitgleich auch den Feuerwehrbedarfsplan zu erstellen. „Der braucht sicher noch seine Zeit“, gab Nagel zu verstehen.

Die Gebührensatzung war zuletzt im Zusammenhang mit der Euro-Einführung novelliert worden. Die GKN Kommunalberatung hat errechnet, dass die Gebühren in den Jahren von 2020 bis 2022 (Nachkalkulationszeitraum) gerade mal rund drei Prozent der tatsächlichen kommunalen Aufwendungen im Feuerwehrwesen deckten, während sich der Anteil der gebührenpflichtigen Einsatzzeiten bei 36 bis 38 Prozent bewegte.

Erhebliche Unterdeckung wird bleiben

Da gab es also ausgesprochen viel Luft nach oben. Anders ausgedrückt: Die Samtgemeinde Harpstedt hat lange Zeit deutlich zu wenig Geld vereinnahmt. Das soll sich mit der neuen Satzung gründlich ändern.

Gleichwohl werde auch künftig eine erhebliche Unterdeckung bei der Kommune verbleiben, denn viele Feuerwehreinsätze blieben ja gebührenfrei, „und das ist gut so“, sagte Hagedorn.

Für den Prognosezeitraum 2024 bis 2026 hat das Fachbüro jährliche gebührenfähige Kosten von 834.000 Euro angesetzt. Den Anstieg von 39 Prozent im Vergleich mit dem Nachkalkulationszeitraum erklärte Hagedorn unter anderem mit den Auswirkungen von Investitionen in Fahrzeuge und Gebäude auf die Abschreibungen (+ 60.000 Euro), aber auch mit Unterhaltungs- und Bewirtschaftungs- sowie steigenden Energiekosten und kalkulatorischen Zinsen.

Das voraussichtliche Investitionsvolumen für den Zeitraum 2024 bis 2026 betrage indes 3,7 Millionen Euro. „Da stecken 2,3 Millionen für das Feuerwehrhaus Colnrade und 1,3 Millionen für verschiedene Fahrzeuge sowie ein Betrag für ,Sonstiges’ drin“, erläuterte Hagedorn. Dem gegenüber stünden Einnahmen von rund einer Viertelmillion Euro aus der Feuerschutzsteuer.

Die vom Feuerschutzausschuss einstimmig befürwortete Beschlussempfehlung sieht vor, die neue Gebührensatzung am 1. Januar 2024 in Kraft treten zu lassen.