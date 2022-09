Harpstedt feiert rauschendes Weinfest

Von: Jürgen Bohlken

Gegen Abend wurden die Sitzplätze vor der Koems-Festscheune unter dem Lastenfallschirm der Aktiven Werbegemeinschaft so langsam knapp. © Bohlken

Harpstedt – Die Band „Stufe 3“ servierte ihren gefälligen Pop mit deutschsprachigen Texten noch vor recht leeren Rängen; am frühen Samstagabend füllten sich die Bänke der sternförmig aufgestellten Bierzeltgarnituren unterm Lastenfallschirm, der den Festplatz überspannte, dann aber zusehends. Die Harpstedter „Prager“, die ihren Auftritt während des ersten Sommernacht-Weinfestes auf dem Koems-Gelände in Harpstedt als ihr „Sommerkonzert 2022“ verstanden, spielten bereits vor großer Publikumskulisse.

Zum Wohl! Edle Tropfen durften auf dem Weinfest natürlich nicht fehlen, aber auch die Biertrinker mussten nicht in die Röhre gucken. © boh

Gegen Abend unterstrich „Illumination“ das ohnehin höchst stimmungsvolle Ambiente. Mit Rock-Evergreens brachte die Band „Stone Washed“ die Gäste bis etwa 1 Uhr in Wallung. Gegen 2.30 Uhr war Sonntag früh endgültig Schluss. Vom Nachmittag an hatte ein Kommen und Gehen geherrscht. Fleckenbürgermeister Stefan Wachholder schätzte die Gesamtbesucherzahl auf rund 2.500. Wohl bis zu 1.500 Menschen hätten zeitgleich auf dem Festplatz gefeiert.

Mit Einbruch der Dunkelheit unterstrich „Illumination“ das rundum schöne Ambiente. © Wachholder

Das „Kind“ hat einen Namen

Das Sommernacht-Weinfest kam zugleich als Event zur Einweihung des neuen Bauwerks im Koems-Scheunenviertel daher, in dem nun immer mal wieder Kulturveranstaltungen über die Bühne gehen werden – wie bereits am kommenden Sonnabend die Open-Air-Kinovorstellung mit dem Film „Bohemian Rhapsody“. Das Gebäude mit der ungewöhnlichen Formgebung soll fortan Koems-Festscheune heißen. „Die Fördergemeinschaft Koems hat den Namen ausgewählt“, erläuterte Wachholder.

Das Blasorchester Harpstedter „Prager“ verstand seinen Auftritt auf dem Sommernacht-Weinfest als sein diesjähriges „Sommerkonzert“. © Bohlken

In einer Ansprache streifte er das Zustandekommen des Weinfestes. „Der ursprüngliche Gedanke einer weiteren – hoffentlich jährlich wiederkehrenden – Veranstaltung neben unserem alljährlichen Schützenfest stammt vom Arbeitskreis Ortsentwicklung des Fleckenrates“, sagte er. Allerdings werde die Gemeinde dieses Event im Wiederholungsfall nicht finanziell unterstützen. In seine Danksagungen schloss er alle Mitwirkenden ein – auch den Verkehrs- und Verschönerungsverein als Veranstalter und die „Rentnerbänd“, vor allem aber das Orga-Team: Richtig reingehängt hatten sich Wachholder selbst sowie Thea Alfken, Matthias Hoffmann, Kevin Hofmann und Metin Kalabalik, um dem Fest zum Erfolg zu verhelfen. Bis hin zu dekorativem Blumenschmuck auf den Tischen war nichts dem Zufall überlassen worden. Ein Team aus Mädels sorgte fortwährend für das Abräumen von Gläsern zwecks „coronagerechter“ maschineller Heißreinigung.

Geballte Frauenpower fiel zeitweise während des Preisschießens in der Schießhalle ins Auge. Kinder konnten sich mit dem Lichtpunktgewehr vergleichen. © boh

An Holzhütten rund um den Festplatz konnten sich die Besucher mit Speis’ und Trank eindecken, natürlich auch mit Weinen. Von Antipasti und Nudeln aus dem Parmesanlaib bis hin zu Aufschnittvariationen reichte die Bandbreite. „Oldies“ aus der HTB-Fußballsparte boten Grillwurst und Pommes an. Für die Nichtweintrinker gab es Alternativen – etwa in Form von Bier und nichtalkoholischen Getränken.

Die Band „Stufe 3“ kam ohne Schlagzeuger nach Harpstedt, dafür aber mir Violinistin Regina Mudrich (l.) und Bassist Martin Zemke (r.) als „Support“. © Bohlken

Die Jugendpflege bemalte mit Kindern Caps und Taschen, befüllte Luftballons mit Helium und ließ „Dinos“ aus Einweghandschuhen entstehen. Angelspiel und Leitergolf kamen nicht minder gut an, zumal Sachpreise lockten. Eine Hüpfburg wurde ausgiebig zum Toben genutzt. Während die „Großen“ in Schießwettbewerben um Geldpreise wetteiferten, konnte der Nachwuchs auf der Rika-Anlage in der Schießhalle seine Treffsicherheit beweisen – mit der Chance auf Eisgutscheine; um diesen Veranstaltungsteil kümmerte sich das Offizierskorps der Bürgerschützen.

Antipasti und Nudeln aus dem Parmesanlaib kredenzten Kevin Hofmann und Stefan Schötschel (v.l.). © boh

„Logistische Meisterleistung“

Das professionelle Spannend und Sichern des Lastenfallschirms nannte Wachholder „eine logistische Meisterleistung“. Diese wiederum sei Teilen des Offizierskorps zu verdanken: Hartmut und Holger Bahrs sowie Bernd Volkmer hätten sich nicht nur „die Konstruktion ausgedacht“, sondern sie zugleich am Donnerstag bis 23 Uhr montiert. Der Lastenfallschirm „wäre sicher auch was Schönes beim Schiebenscheeten“, meinte Wachholder.

Einen kinderfreundlichen Touch verliehen Aktionen der Jugendpflege und die Hüpfburg dem Fest. © boh

Der Dreh- und Angelpunkt des Weinfestes, die Koems-Festscheune, steht dort, wo Jahrzehnte die Kultdisco „Zum Sonnenstein“ ihren Platz gehabt hatte. Architekt Hermann Dunkler-Gronwald hat sie konzipiert. Er zählte ebenso zu den Gästen wie die früheren Disco-Betreiber Gunda und Klaus Sengstake.