Fast alle Grundschüler lernen schwimmen

Von: Jürgen Bohlken

Teilen

95 Prozent der Mädchen und Jungen können schwimmen, wenn sie von der Grundschule Harpstedt an weiterführende Schulen wechseln. © Privat

Harpstedt – „Die Grundschule Harpstedt sorgt dafür, dass alle Schulkinder schwimmen lernen können“, betont der frühere Samtgemeinderatsherr und Altbürgermeister des Fleckens, Hermann Bokelmann (93). Er wertet das als gute Nachricht, zumal er sich selbst „in 42 Jahren Kommunalpolitik stets für moderne Schulen und Sportstätten eingesetzt“ habe. Presseberichte, wonach die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Niedersachsen über die steigende Zahl von Nichtschwimmern klagt, hat Bokelmann zum Anlass für eine Nachfrage genommen: Die Grundschule Harpstedt sollte ihm verraten, wie hoch dort die Zahl der Nichtschwimmer in der Schülerschaft ist.

Rektor Ufke Janssen antwortete prompt – nach gerade mal gut drei Stunden: „Was unsere Abgänger nach dem vierten Schuljahr betrifft, geben wir fast nur schwimmfähige Kinder an die weiterführenden Schulen ab“, erläuterte der Schulleiter in seiner Rückmail. Pro Jahrgang seien ein oder zwei Kinder dabei, die nicht schwimmen lernen, aber das seien „Totalverweigerer, die wir nicht dazu bringen, ins Wasser zu gehen“.

Der Rektor verschwieg nicht, dass für das Erreichen der hohen Schwimmerquote von 95 Prozent ein beträchtlicher Aufwand getrieben wird. Schwimmunterricht mache die Hälfte der Sportstunden im zweiten und dritten Schuljahr aus; in Zukunft werde das wohl auch in Jahrgangsstufe eins so sein. Dafür bedürfe es viel Personal mit der nötigen Befähigung zum Erteilen von Schwimmunterricht und entsprechende Nachweise. Die Regeln würden immer strenger.

Derzeit sei die Grundschule Harpstedt sogar in der glücklichen Lage, eine Lehrerin zu haben, „die landesweit weitere Schwimmlehrkräfte ausbildet“. Darüber hinaus müssten alle Viertklässler, die noch Nichtschwimmer seien, an einer Pflicht-Arbeitsgemeinschaft mit dem Ziel der Schwimmbefähigung teilnehmen. Rektor Janssen lobt zudem das Lehrschwimmbecken in der Delmeschulhalle: „Welche Grundschule hat so etwas schon? Wir nutzen das Becken im Winter – und im Sommer das Rosenfreibad.“

Lob für das Kollegium

Bokelmann würdigt den Einsatz des Grundschulkollegiums. Er freue sich, „dass die von der Samtgemeinde gebotenen Möglichkeiten zum Schwimmunterricht erfolgreich genutzt werden“, und hoffe, „dass auch die Eltern der Kinder das anerkennen“.

Der 93-Jährige fühlt sich bestätigt in seiner Auffassung, dass in der Vergangenheit die richtigen investiven und baulichen Weichen gestellt worden sind. Als damaliger Fleckenbürgermeister trieb er die Realisierung des Rosenfreibades (1967/68) entscheidend mit voran. Gleiches gilt für die beim Landkreis erwirkte Vergrößerung des Lehrschwimmbeckens der ehemaligen Kreissonderschule auf acht Meter mal sechszehnzweidrittel Meter; dafür habe 1973 der damalige Schulzweckverband – als Vorläufer der Samtgemeinde Harpstedt – „nur 90 000 DM“ zuschießen müssen. Seither könnten die Harpstedter Schulen das Bad mitnutzen.

Posthumer Dank an Walter Raem

Posthumer Dank gebührt nach Hermann Bokelmanns Ansicht dem „leider tödlich verunglückten“ früheren Vorsitzenden der SPD-Samtgemeinderatsfraktion, Walter Raem. Der Kirchseelter hatte einen wichtigen Anstoß für die 2011 vollzogene Sanierung der Turn- und Schwimmhalle gegeben. Diese große Maßnahme sicherte letztlich deren langfristigen Erhalt.

Im Winter 2010/2011 hatte die Samtgemeinde den Einsturz des unter einer großen Schneelast in seiner Statik erheblich beeinträchtigten Flachdaches befürchten müssen. Ihr blieb nicht anderes übrig, als das Gebäude zu schließen. „Als es dann um die Sanierung ging, gab es mehrere Stimmen für Abbruch. Nur Walter Raem erkundigte sich nach dem Zustand der gleichartigen Halle der Förderschule in Syke und beantragte die gleiche Sanierung für die Harpstedter Halle“, erinnert sich Hermann Bokelmann.