Erster Samtgemeinderat: Retourkutsche in Richtung Bürgermeister?

Von: Jürgen Bohlken

Einigen Staub dürfte auch im Amtshof die Entscheidung des Samtgemeindebürgermeisters aufgewirbelt haben, die Kooperation mit Ingo Fichter als „Vize“ nicht zu verlängern. © Bohlken, Jürgen

Harpstedt – Inzwischen herrscht Klarheit: Amtshof-Chef Yves Nagel hat dem Ersten Samtgemeinderat Ingo Fichter am 4. Januar zu verstehen gegeben, dass er ihn nicht für weitere acht Jahre als „Vize“ vorschlagen wird. Sechs Tage später unterrichtete er die Samtgemeinderatsfraktionsspitzen in der Begegnungsstätte darüber. Dieses Gespräch blieb aber ohne Einfluss auf den Entschluss des Samtgemeindebürgermeisters, die Stelle auszuschreiben.

„Dagegen können wir nichts machen. Wir konnten Yves Nagel nur auf ein paar Dinge hinweisen. Mehreren von uns hat die Entscheidung nicht gefallen“, sagt der FDP-Fraktionsvorsitzende Horst Bokelmann. Nagel habe keinerlei Interesse daran gezeigt, die Politik in der Angelegenheit „mitzunehmen“.

Muss der Bürgermeister deswegen mit einer Retourkutsche rechnen? Möglicherweise deutet die sich bereits an: HBL-Fraktionschef Horst Hackfeld hält es nun für vordringlich, einen neuen Kämmerer als Nachfolger für Ingo Fichter zu bekommen; er tendiere inzwischen dahin, den – in der Hauptsatzung verankerten – Ersten Samtgemeinderat zu streichen. Das ginge durchaus, sagt er. Zwar sei die Wahlbeamtenstelle schon ausgeschrieben, aber ja noch nicht neu vergeben.

Ob dieses „Störfeuer“ in Richtung Samtgemeindebürgermeister tatsächlich zünden könnte, ist offen. Die Option, den Ersten Samtgemeinderat aus der Hauptsatzung zu streichen, könnte aber am gestrigen Donnerstag im nicht öffentlichen Samtgemeindeausschuss (SGA) zur Sprache gekommen sein. Nach dem Empfinden von Horst Bokelmann hat Yves Nagel dieses Thema ausgesessen. „Wenn ihr die Streichung der Stelle wollt, hättet ihr das beantragen können“, habe Nagel argumentiert. „Wir waren aber ja davon ausgegangen, dass er mit Ingo Fichter ,verlängert‘“, hält Horst Bokelmann dagegen.

Es ist das Schicksal eines Wahlbeamten, mit dem Risiko, eventuell nicht wiedergewählt zu werden, leben zu müssen.

„Wir haben es schlichtweg versäumt, uns über das Thema auszutauschen“, gibt der SPD-Fraktionsvorsitzende Klaus Budzin zu. Warum die Diskussion über eine etwaige Änderung der Hauptsatzung ausgerechnet jetzt losgetreten wird, hinterfragt Grünen-Fraktionschef Götz Rohde kritisch. Es sei schließlich lange bekannt, dass am 31. Juli die Wahlperiode des „Vize“ ende. In der Überlegung, den Ersten Samtgemeinderat abzuschaffen, weil Ingo Fichter gehen müsse, kann Rohde keinerlei Logik erkennen. Ziel müsse es sein, „dass die Verwaltungsspitzen mitein-ander klarkommen“. Funktioniere das aber nicht, aus welchen Gründen auch immer, habe „der Oberhäuptling“ – sprich: der Samtgemeindebürgermeister – genau das Recht, von dem er jetzt Gebrauch mache. Und, so Rohde weiter: Es sei das Schicksal eines Wahlbeamten, mit dem Risiko, eventuell nicht wiedergewählt zu werden, leben zu müssen.

Wie groß ist die Lücke, die Fichter hinterlässt?

Yves Nagel habe die Fraktionschefs leider nicht darüber informiert, dass er „so kurzfristig ausschreiben möchte“, bedauert Klaus Budzin. Einen Vorab-Hinweis auf das genaue Veröffentlichungsdatum für die Stellenausschreibung hätte er sich „als vertrauensbildende Maßnahme“ gewünscht.

In der Sache aber gibt der SPD-Fraktionsvorsitzende dem Amtshof-Chef Rückendeckung. Budzin: „Wir wollten einen Bürgermeister haben, der was bringt und leistet.“ Und das mache Yves Nagel eben jetzt: „Er handelt.“

Aus HBL, CDU und FDP sind ganz andere Töne zu vernehmen. Horst Hackfeld und Horst Bokelmann teilen auch nicht Yves Nagels Zuversicht, dass genügend Bewerbungen auf die ausgeschriebene Stelle eingehen werden. „Harpstedt ist nicht unbedingt der Ort, wo alle hinwollen, wenngleich A15 eine gute Besoldungsgruppe ist“, ahnt der FDP-Fraktionsvorsitzende.

Die fachliche Qualität von Ingo Fichter wird dem Amtshof fehlen – besonders im Bereich Haushalt und Finanzen.

Mit Ingo Fichter verliere die Samtgemeinde Harpstedt einen „absoluten Fachmann“ im kommunalen Finanzwesen, bedauert er. Jemand, der sich nun auf die ausgeschriebene Stelle bewerbe, wisse vielleicht gar nicht, auf was er sich einlasse, spielt Bokelmann darauf an, dass der Aufgabenbereich die Kämmerei einschließt, was beinhaltet, jährlich neun Haushalte aufstellen zu müssen.

Der Bürgermeister suche offenkundig ein Multitalent. Aus seiner Ausschreibung gehe aber nicht hervor, dass der künftige Stelleninhaber in seiner Funktion als Kämmerer auch selbst Buchungen tätigen müsse. Zusätzlich solle der oder die Betreffende als Erster Samtgemeinderat/Erste Samtgemeinderätin für eine etwaige verwaltungsinterne Umstrukturierung zuständig sein. Bokelmanns Meinung dazu: „Das ist doch eine Aufgabe des Chefs!“

Die CDU-Samtgemeinderatsfraktion hat am Mittwochabend während ihrer Fraktionssitzung über die veranlasste Stellenausschreibung diskutiert. Die Ergebnisse fasst ihr Vorsitzender Hartmut Post so zusammen: „Dass ein 52-Jähriger in Pension geschickt werden soll, finden wir nicht gut. Die fachliche Qualität von Ingo Fichter wird dem Amtshof fehlen – besonders im Bereich Haushalt und Finanzen. Wir wissen, dass der Umgang mit ihm nicht immer leicht ist. Man kann sich mit ihm durchaus streiten, aber auch sehr gut wieder vertragen.“

Yves Nagel soll alle Bewerbungen vorlegen

Horst Hackfelds Urteil fällt nahezu identisch aus: „Ingo Fichter kann schon ein bisschen anstrengend sein. Aber wenn man sich mit ihm gezofft hat, kann man am nächsten Tag wieder ein Bier mit ihm trinken. Er ist nie nachtragend. Uns eins muss man sagen: Er hat den Durchblick.“ Letzteres kann und will Hackfeld dem Samtgemeindebürgermeister hingegen nicht bescheinigen. Auch vor dem Hintergrund des Hickhacks um die Fördermittel für die Hochzeitsbrücke und den Bewilligungsbescheid fragt er sich inzwischen, ob es gut war, dass Yves Nagel „auch noch den Posten des Gemeindedirektors im Flecken annehmen musste, weil die Grünen und die Roten das so wollten“.

Ingo Fichter kann schon ein bisschen anstrengend sein. Aber wenn man sich mit ihm gezofft hat, kann man am nächsten Tag wieder ein Bier mit ihm trinken. Er ist nie nachtragend. Uns eins muss man sagen: Er hat den Durchblick

Nach Horst Bokelmanns Kenntnis soll Hartmut Post den Samtgemeindebürgermeister noch einmal persönlich gebeten haben, seinen Entschluss zu Ingo Fichter zu überdenken – ohne Erfolg.

Horst Hackfeld pocht darauf, dass der Samtgemeindeausschuss ausnahmslos alle eingehenden Bewerbungen auf die Stelle zu sehen bekommt. Eine Vorauswahl zu treffen und nur diese vorzulegen, gesteht er Nagel ausdrücklich nicht zu. Der Bürgermeister müsse der Politik die Bewerbungen „umfänglich darlegen“, pflichtet Klaus Budzin in diesem Punkt bei. Gleichwohl dürfe Nagel ein Ranking machen – und im SGA kundtun, welchen Bewerber oder welche Bewerberin er favorisiere.