Erster Arbeitstag im Harpstedter Amtshof: Mit „Schlaflücken“ und Kribbeln im Bauch

Von: Jürgen Bohlken

Zwei neue Gesichter im Amtshof hat Samtgemeindebürgermeister Yves Nagel (l.) am Dienstag mit der Auszubildenden Merle Rua (2.v.r.) und dem neuen Ersten Samtgemeinderat Frank kleine Kruthaup (2.v.l.) begrüßt – im Beisein von Andre Mutke (r.) vom Personalrat. Franziska Reimers (Mitte) ist nach durchlaufener Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten unbefristet übernommen worden und nun im Bauamt tätig. © Bohlken

Harpstedt – Nach einer von „Schlaflücken“ unterbrochenen Nacht hat er mit Kribbeln im Bauch und der Frage „Was erwartet mich?“ auf der Stirn seine neue Stelle als Erster Samtgemeinderat im Harpstedter Amtshof angetreten. Ja, er fühle sich gerade schon ein bisschen wie ein Lehrling, gestand am Dienstag Frank kleine Kruthaup.

Bei Merle Rua dürfte die Anspannung sogar noch größer gewesen sein. Die 15-Jährige trat ihre Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten an. Sie bekam es gleich am ersten Tag nicht nur mit einem für sie komplett neuen Umfeld, sondern zu allem Überfluss zusätzlich mit der Neugierde der lokalen Presse zu tun. Einen Bürojob mit Kundenkontakt hatte sich die Delmenhorsterin nach dem erlangten erweiterten Realschulabschluss gut vorstellen können. Schon die zweite Bewerbung habe zum Erfolg geführt, verriet sie.

Nacheinander wird sie alle Fachbereiche im Amtshof durchlaufen, unterbrochen von Blockunterricht am Niedersächsischen Studieninstitut für kommunale Verwaltung in Oldenburg sowie an den Berufsbildenden Schulen (BBS) in Wildeshausen.

Das alles hat Franziska Reimers (21) schon hinter sich gelassen. Ihrem laut Samtgemeindebürgermeister Yves Nagel „sehr ordentlichen Abschluss“ nach souverän durchlaufener Ausbildung, aber auch einer vakanten Stelle im Fachbereich IV (Bau und Planung), deren Besetzung eine hohe Dringlichkeit beigemessen wurde, verdankt die Wildeshauserin die unbefristete Übernahme.

Bislang beließ es die Samtgemeinde Harpstedt dabei, jährlich einen Auszubildenden oder eine Auszubildende einzustellen. Yves Nagel strebt an, dass es künftig zwei sind, sofern er dafür die Zustimmung der Politik bekommt. „Fürs Erste freuen wir uns, dass wir überhaupt einen Ausbildungsplatz vergeben konnten. Denn das ist ja in der heutigen Zeit keineswegs mehr selbstverständlich“, so der Amtshof-Chef.

Die Hauptaufgabe des Ersten Samtgemeinderates liegt indes in der Kämmerei. „Zunächst werde ich gucken, was an E-Mails aufgelaufen ist“, nahm sich Frank kleine Kruthaup für den Anfang vor. In der Mittagszeit werde er sich den Kollegen vorstellen, „damit die wissen, welches neue Gesicht sich hier künftig rumtreibt“. Ansonsten wolle er sich mit den Arbeitsabläufen und Regelungen vertraut machen.

Rat soll Wegfall der Prüfpflicht beschließen können

Die online gestellten Haushalte auf der Website der Samtgemeinde hat sich der Nachfolger von Ingo Fichter, der wie sein Vorgänger für acht Jahre als Wahlbeamter auf Zeit gewählt und berufen worden ist, bereits angeschaut. Dabei habe er aber an der Oberfläche gekratzt. „Ich brauche noch viel Input“, gab kleine Kruthaup zu. Was das angeht, ist er auch auf die Bürgermeister in den acht Mitgliedskommunen angewiesen, für die er ebenfalls künftig die Haushalte aufstellt. Letztere seien das deutlich kleinere Problem, weiß Yves Nagel. Der Samtgemeindetat sei im Vergleich damit „ein dickes Buch“. Als Zielmarke schwebt Nagel vor, den Samtgemeindehaushalt möglichst bis gegen Jahresende zur Beschlussreife zu bringen. Die Etatberatungen sollen im November beginnen.

Die Doppik kennt der neue Kämmerer bereits – aus seiner Zeit beim Landkreis Vechta, wo Personal und Finanzen in seinen Verantwortungsbereich fielen, aber auch aus seinen späteren Aufgaben als Leiter des Rechnungsprüfungsamtes. In der Samtgemeinde und den Mitgliedsgemeinden steht er vor der Herausforderung, den „Stau“ an offenen Jahresrechnungen abzuarbeiten. In dieses Thema, das viele Kommunen beschäftigt, ist Bewegung gekommen. Das Landeskabinett hat einen Gesetzesentwurf beschlossen, wonach der Rat den Verzicht auf die Prüfpflicht für die Jahresabschlüsse beschließen können soll.

Dass ein solcher Wink mit dem Zaunpfahl zweimal passierte, konnte kein Zufall mehr sein. Daraufhin habe ich mich bewegt.

Die in Harpstedt ausgeschriebene Stelle des Ersten Samtgemeinderates reizte kleine Kruthaup von Anfang an. Auf die erste Ausschreibungsrunde hin bewarb er sich aber nicht. Weil er seinerzeit noch nicht so furchtbar lange in der Geschäftsführung des Jobcenters in Vechta saß, sei er hin- und hergerissen gewesen, sagt der 52-Jährige. „Ich war nicht so weit, den Schritt zu gehen. Und ich war eigentlich ganz dankbar, als die Bewerbungsfrist für die Stelle in Harpstedt ablief und mir die Gewissensbisse deutlich weniger zusetzten“, erinnerte sich der Rechterfelder.

„Haken“ hinter Dünsen und Harpstedt kommt noch

Weil es nach „Runde eins“ kein Bewerber auf den Vizechef-Posten im Amtshof schaffte, folgte eine neuerliche Ausschreibung. Diesmal ignorierte kleine Kruthaup den, wie er sagt, „Wink mit dem Zaunpfahl“ nicht mehr. Wenn so etwas zweimal passiere, könne das kein Zufall sein, habe er sich gedacht – und sich daraufhin „bewegt“. Am 25. Mai wählte ihn der Samtgemeinderat zum Ersten Samtgemeinderat.

Seither hat der Rechterfelder sein neues Wirkungsfeld, das er vormals nur zu einem „ganz kleinen Teil“ kannte, an der Seite von Yves Nagel erkundet, wichtige Samtgemeindeliegenschaften in Augenschein genommen und erste Kontakte zu Mitgliedsgemeindebürgermeistern geknüpft. Ganz abgeschlossen ist diese Bereisungstour nicht. Zwei Mitgliedsgemeinden fehlen noch. Hinter Dünsen und den Flecken wird kleine Kruthaup aber sicher auch bald einen Haken setzen können.

Der neue „Vize“ pendelt von seinem Wohnort Rechterfeld zur Arbeit. Das sei kein Problem. Nach Vechta habe er bislang sogar fünf Minuten mehr gebraucht.