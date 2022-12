Das zweitbeste Pferd im Stall der Eisenbahnfreunde

Von: Jürgen Bohlken

Symbolische Kurbelübergabe: Vorn DHE-Geschäftsführer Harald Wrede und der DHEF-Vorsitzende Andreas Wagner (v.l.), dahinter der designierte örtliche DHE-Betriebsleiter Carsten Finck, der stellvertretende DHEF-Vorsitzende Uwe Dierks sowie DHEF-Fahrzeugwart Henning Dierks und DHEF-Werkstattmitarbeiter Torben Kluwe (v.l.). © Bohlken

Harpstedt – Das beste Pferd im Stall der Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahnfreunde (DHEF) bleibt die Dampflok „Anna“. Die wartet momentan darauf, dass die Eisenbahnwerkstätten Krefeld die bereits vorhandenen neuen Kesselrohre einbaut. Zur „Nummer zwei“ im „Fuhrpark“ dürfte der Triebwagen T 121 avancieren, der den DHEF von Neujahr an ganz offiziell gehört.

Die Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn (DHE) GmbH hat das Fahrzeug nach den Worten ihres Geschäftsführers Harald Wrede für einen Betrag im „niedrigen vierstelligen Bereich“ an den Museumsbahnverein verkauft. Dem kommunalen Verkehrsunternehmen fehlt das Geld für die Unterhaltung. Wrede: „Die Luft ist auch bei uns dünner geworden.“

„Ein fairer Preis“, urteilte der DHEF-Vorsitzende Andreas Wagner am Freitag während eines Pressetermins auf dem Harpstedter Bahnhof. Vier bis fünf Jahre haben die Eisenbahnfreunde für die nötige Aufarbeitung des 1940 erbauten T 121 veranschlagt. Zugute kommt ihnen, dass sie ihre größeren Projekte abgearbeitet haben. Daher können sie nun das Hauptaugenmerk auf den Triebwagen richten, der auch bislang immer dann im Museumsbahnfahrbetrieb zum Einsatz kam, wenn die Dampflok nicht genutzt werden konnte. Möglich war das, weil die DHE mitspielte und das Fahrzeug den DHEF gegen eine moderate „Miete“ überließ.

Triebwagen soll wieder so aussehen wie 1959

Im Verlauf der nun anstehenden Aufarbeitung des T 121 will der Verein möglichst originalgetreu das Erscheinungsbild von 1959 wiederherstellen. Das heißt auch: Der erst Ende der Achtziger ergänzte „Jan Harpstedt“-Schriftzug verschwindet. Bis 1959 hatte die DHE das zwei Jahre zuvor erworbene Fahrzeug aufgearbeitet und umgebaut. Lange kam es sogar im Güterverkehr zum Einsatz, zuletzt allerdings nur noch sporadisch. In der Ära der Personenbeförderung, die 1967 endete, fuhren ungezählte Gymnasiasten und Mittelschüler mit dem T 121 nach Delmenhorst und zurück nach Harpstedt.

Das Fahrzeug wird völlig entkernt. Der Antriebsstrang geht zur Befundung und Aufarbeitung an eine Fachwerkstatt.

DHEF-Fahrzeugwart Henning Dierks kennt kein anderes Fahrzeug, das die Region derart lange prägte. Die Identifikation der Bevölkerung damit könnte helfen, Spenden zu generieren, hoffen die Museumsbahner. Klar ist, dass sie sehr viel Geld für den T 121 benötigen. Andreas Wagner geht sogar von einem Investitionsbedarf in sechsstelliger Euro-Höhe aus.

Wir sind auf der Suche nach dem passenden Kunstleder.

„Das Fahrzeug wird völlig entkernt. Der Antriebsstrang geht zur Befundung und Aufarbeitung an eine Fachwerkstatt. Der Wagen hat zwei Maschinenanlagen, die überholt werden müssen“, zählte Wagner nur einige der erforderlichen Maßnahmen auf. Rost dürfte ein großes Thema sein. Der Wagen wird auch eine neue Lackierung bekommen. Die ziemlich „abgeschubberten“ Sitzbänke sollen neu bezogen werden. „Wir sind auf der Suche nach dem passenden Kunstleder“, so Andreas Wagner.

„Wir werden einige Anlagen, die zwar erst nach 1959 dazukamen, aber einen Sicherheitsgewinn bedeuten, nicht zurückbauen, sondern erhalten. Zum Beispiel die Zugfunkanlage mitsamt der Funkantenne“, erläuterte Henning Dierks.

Für die Außendarstellung finde ich es immer noch sinnvoll, dass ,Jan Harpstedt“ an dem Triebwagen steht. Aber da ihn die Eisenbahnfreunde ja nun erworben haben, dürfen sie damit natürlich auch tun und lassen, was sie wollen.

Der „Jan Harpstedt“-Schriftzug sei seinerzeit im Kontext gemeinsamer touristischer Aktivitäten mit dem Flecken Harpstedt aufgebracht worden, verriet Harald Wrede und ergänzte: „Auch unsere Werkstatt wollte ihn gern haben – im Interesse eines gewissen Wiedererkennungswertes. Für die Außendarstellung finde ich es immer noch sinnvoll, dass ,Jan Harpstedt" an dem Wagen steht. Aber da ihn die Eisenbahnfreunde ja nun erworben haben, dürfen sie damit natürlich auch tun und lassen, was sie wollen.“

Damals, vielleicht 2006 oder 2007, gab es in den Reihen unserer Beschäftigten ein paar Altvordere, die den T121 nicht rausrücken wollten.

Die DHEF hätten schon länger auf den Kauf des T 121 geschielt, erinnerte sich Wrede, der seit 2004 die DHE-Geschäfte führt. „Aber damals, vielleicht 2006 oder 2007, gab es in den Reihen unserer Beschäftigten ein paar Altvordere, die ihn nicht rausrücken wollten.“ Die letzte Revision liege acht Jahre zurück. „Zu der Zeit haben wir als DHE noch relativ viel Geld in den Triebwagen reingesteckt“, entsann sich Wrede.

Welcher Fördertopf passt?

Mit Blick auf die kommende Aufarbeitung werde der Museumsbahnverein sicherlich Zuschussanträge für einzelne Maßnahmen stellen, „aber wir sind noch nicht so weit“, sagte Andreas Wagner. Es gebe beim Land und bei der Oldenburgischen Landschaft Fördertöpfe für kulturelle Einrichtungen. „Wir hoffen, dass wir da reinpassen.“

Spenden seien natürlich immer gern gesehen. „Erst an Heiligabend haben wir – speziell für den Triebwagen – wieder eine erhalten, sogar eine für unsere Verhältnisse etwas größere in Höhe von 1100 Euro“, verriet Wagner.

Trittbrett nach Unfall verbogen

Bis 1956 hatte die Butjadinger Bahn den T 121 auf der Strecke Nordenham-Eckwarderhörne eingesetzt.

Vor wenigen Tagen, am Dienstag, streifte der Triebwagen ohne eigenes Verschulden der Museumsbahner in Delmenhorst an einem Bahnübergang einen Audi (wir berichteten). Der Unfall passierte während einer DHEF-internen „Abschiedsfahrt“. Am T 121 wurde ein Trittbrett verbogen. Ob zusätzlich die Achse beschädigt worden ist, müsse ein Sachverständiger erst noch begutachten, so DHEF-Werkstattmitarbeiter Torben Kluwe.