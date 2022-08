Rieke Bahrs und Maren Bovensiepen holen WM-Bronze nach Harpstedt

Von: Jürgen Bohlken

Freuen sich über Platz drei und Rang fünf bei der WM in Grenoble: Rieke Bahrs, Leni Neumann, Marit Isern und Maren Bovensiepen (von links). © Unicycle-Team Harpstedt

Harpstedt/Grenoble – Bronze für Deutschland im Freestyle-Einradfahren haben Maren Bovensiepen und Rieke Bahrs vom Unicycle-Team Harpstedt während der Weltmeisterschaft „Unicon 20“ im französischen Grenoble geholt. Unter insgesamt zehn Paaren, die in der Klasse U19 (der 17- und 18-Jährigen) starteten, konnten sie die Jury mit ihrer Kür „The Power of Love“ überzeugen und schafften es mit dem erkämpften dritten Platz in die Medaillenränge.

„Die Freude war natürlich riesig“, berichtet Hannah Allmandinger, die zusammen mit Celina Kreye die beiden Mädels trainiert.

Außerdem war das Unicycle-Team mit zwei jüngeren Einradsportlerinnen in Grenoble vertreten: Leni Neumann (9) und Marit Isern (10), trainiert von Alexandra Allmandinger und Stephanie Neumann, fuhren in einem Starterfeld aus neun Paarungen einen sehr beachtlichen fünften Platz mit ihrer „Indianer“-Kür ein. Für sie wäre sogar noch mehr drin gewesen, wenn sie sich nicht unerwartet auch gegen deutlich ältere und deshalb leistungsstärkere Wettbewerberinnen hätten behaupten müssen.

Altersklassen zusammengelegt: Pech für die jüngeren Einradmädels

Eigentlich sollten sie in der Altersklasse U11 starten. Weil aber zu wenige Meldungen vorlagen, wurden die Klassen der unter 15-Jährigen zusammengefasst. „Das war für uns schon ein bisschen schade“, verhehlt Hannah Allmandinger nicht.

„Bei beiden Paaren war die Aufregung natürlich groß, aber die Küren liefen den Umständen entsprechend gut. Es gab wenige Abstiege. Beide Paare haben einen soliden Durchgang gezeigt. Der Boden in der Halle war etwas schwierig zu befahren. Auch unter dem Wetter in Grenoble haben die Bedingungen insgesamt ein wenig gelitten. Aus Trainersicht sind wir aber sehr stolz auf die vier Mädchen, dass sie auf der Weltmeisterschaft so tolle Leistungen gezeigt haben“, fasst Hannah Allmandinger das Abschneiden der Sportlerinnen des Unicycle-Teams Harpstedt zusammen.