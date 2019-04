VVV Harpstedt ehrt Gründungsmitglied

Harpstedt – „Ich bin der einzige Überlebende“, sagte Günter Osmer. Aber mit 91 Jahren offenbar fit wie ein Turnschuh, dachte wohl mancher am Mittwochabend während der Jahreshauptversammlung des Verkehrs- und Verschönerungsvereins (VVV) Harpstedt im Hotel „Zur Wasserburg“. Tatsächlich lebt von den elf Herren, die vor sechs Jahrzehnten den VVV begründeten, nur noch Osmer. Fast genauso lange, seit Anfang der 1960er-Jahre, gehört Claus Lampe (82) dem Verein an. Der Sohn von Mitbegründer Christian Lampe hat dem VVV bis zum heutigen Tage häufig Bildmaterial zur Verfügung gestellt. Daher kam auch er jetzt in den Genuss einer Ehrung. Der Vorstand überraschte Osmer und Lampe mit je einem Präsentkorb.

„Wir haben das Kind VVV gemeinsam aufgezogen, und es ist gesund geblieben. Dafür danke auch dem aktuellen Vorstand. Es hat allerdings auch mal Schwierigkeiten gegeben“, erinnerte sich Osmer an eine Phase, in der wegen rückläufiger Vereinsstärke Mitgliederwerbung erforderlich geworden war. Sein eigenes Engagement im VVV habe er immer verstanden als eine Arbeit „für meinen Geburtsort, in dem ich aufgewachsen bin“ und wo „ich 40 Jahre lang Ordnungs- und Sozialamtsleiter war“. Besonders Spaß gemacht habe ihm, Osmer, stets die zusätzliche Aufgabe als Standesbeamter. „Da habe ich ganz viele Leute kennengelernt und zahlreiche Kontakte geknüpft“, blickte der 91-Jährige zurück. In der Vergangenheit hatte er auch als HTB-Vorsitzender Spuren hinterlassen. Der eigentliche Initiator des VVV, so verschwieg er nicht, sei allerdings Walter Stolze gewesen.

In seinem Rechenschaftsbericht kündigte der Vorsitzende Hermann Schnakenberg die Fortsetzung einer Aktion an, die darauf zielt, die Burgstraße mit einem Blütenmeer zu verschönern. „Wir wollen ab Mai 27 Blumenampeln aufhängen lassen. Im zurückliegenden Jahr waren es 13. Bürger und Gäste werden es merken, wenn an fast jeder Laterne ein Blumengruß hängt.“ Am Bahnhof leider nicht, bedauerte Erika Hormann. „So weit sind wir noch nicht. Wir müssen uns hocharbeiten“, erwiderte Schnakenberg schmunzelnd. Das Aufhängen und Bewässern übernehme – wie bislang – eine niederländische Firma. Die Kosten, so klang an, trägt nun der Flecken. Bürgermeister Stefan Wachholder fand das durchaus legitim.

Weiterhin bezuschusst die Gemeinde den VVV mit 5 500 Euro jährlich. In der vergangenen Saison sind 1 070 Tickets für die Minigolfanlage verkauft worden – angesichts des schon zu heißen Sommers ein passables Ergebnis. Für die Saison 2019, die am 1. Mai beginnt, erhofft sich der VVV rund 1 000 Euro an Einnahmen. Bis Jahresende erwartet Kassenwartin Christina Bitter ein Vereinsguthaben von etwa 14 000 Euro. Einen Tag der offenen Tür mit kostenfreiem Spielbetrieb auf der Minigolfanlage gibt es am 5. Mai von 12 bis 18 Uhr.

Von insgesamt 13 angelieferten Ruhebänken seien sieben mit Bauhof-Unterstützung ausgetauscht worden, so der Vorsitzende. Weitere folgen. Ziel ist es, alle auszutauschen. Die neuen Bänke mit einem Stückpreis von 300 Euro bestehen aus einem Kunststoff-Holzfaser-Gemisch und sind pflegeleicht. Das wiederkehrende Streichen entfällt.

Der Caravan-Stellplatz beim Freibad, der noch gebührenfrei genutzt werden kann, ist inzwischen auch mithilfe einer Handy-App zu finden und dort mit sieben von zehn möglichen Sternen bewertet worden. Die Verwaltung prüft laut Fleckenbürgermeister Wachholder, was ein Kassenautomat kosten und ob sich die Technik amortisieren würde. boh