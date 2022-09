Dreifache Schulhof-Aufwertung in Harpstedt

Von: Jürgen Bohlken

Harpstedt/Delmenhorst – Als elitärer Zirkel begreift sich die Organisation Round Table nicht. Überschneidungen mit Rotariern und Lions Club gibt es, aber eben auch Unterschiede: „Wir Tabler gehen nicht mit Privatvermögen in gemeinnützige Projekte rein“, bekräftigt Florian Eiskamp aus Harpstedt. Das Budget speist sich aus Erlösen von Aktionen und Veranstaltungen sowie Spenden.

Die Grundschule Harpstedt verdankt eine Aufwertung ihres Pausenhofs dem Round Table 91 Delmenhorst: Florian Eiskamp ließ kürzlich mit weiteren Mitgliedern ein Zahlenfeld in Thermoplastmaterial für Hüpfspiele entstehen, das die Form einer Rakete hat. Zusätzlich hantierten die „Tabler“ mit Farbe und brachten die Linien für ein Völkerballfeld auf. Diese Sportart betreiben die Dritt- und Viertklässler einmal jährlich sogar in Turnierform. Von daher verwundert es nicht, dass der Wunsch nach einem Spielfeld aus der Schülerschaft selbst kam – und vom Schülerrat aufgegriffen wurde.

Der Round Table 91 stellte zusätzlich Linien zur Abgrenzung des „halben“ Basketballfeldes zu Bibliothek und Spielzeugausleihe inklusive Halbkreismarkierung her. In der betreffenden Ecke des Pausenhofs hängt nur ein Korb, der aber viel Akzeptanz findet. Wegen des rückwärtigen Büchereizuganges sowie der Spielzeugausleihe, wo sich häufiger Warteschlangen bilden, war es geboten, den Basketballbetrieb etwas zu „beordnen“. Dazu sollen die Markierungslinien beitragen. Heißt auch: Geht der Ball ins Aus, gibt es künftig ganz gesittet Einwurf.

Fokus auf Schulen und Kindergärten gelegt

„Wir packen da an, wo Politik und soziale Einrichtungen an Grenzen stoßen. Wir handeln, statt zu reden. Wir sind jung, haben Spaß, zeigen Interesse am Anderen und übernehmen Verantwortung. Toleranz, Aufgeschlossenheit und Interesse am Austausch mit anderen zeichnen jeden ,Tabler‘ aus“, bekräftigt der 1975 gegründete Round Table 91 Delmenhorst. Die Mitglieder dieses Fördervereins, darunter Handwerker, rekrutieren sich aus verschiedenen Berufsgruppen. Weltweit engagiert sich die Organisation Round Table in 70 Ländern. Die Delmenhorster Abteilung fokussiert sich mit ihren Projekten schwerpunktmäßig auf Schulen und Kindergärten – auch im Kreis Oldenburg.