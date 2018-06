Ratsvorsitzender Stefan Pleus verpflichtete Nachrücker Gerfried Holthusen per Handschlag

Samtgemeinderat Harpstedt

+ © boh Stefan Pleus (r.) verpflichtete Nachrücker Gerfried Holthusen per Handschlag. © boh

Harpstedt - „Mitgliedschaft gekündigt!“ Das hatte sich der Ratsvorsitzende Stefan Pleus (CDU) notiert. Die Gedankenstütze spielte auf den am 30. April von Claus Przygodda (FDP) schriftlich erklärten Mandatsverzicht an. Am Donnerstag vollzog der Samtgemeinderat den Sitzübergang auf Gerfried Holthusen (FDP) aus Kirchseelte, der sein Grundmandat künftig im Fachausschuss für Bau, Umwelt und Planung wahrnehmen wird. Stefan Pleus verpflichtete ihn per Handschlag.