Keine Spur von Teilhabe: Jungen mit Diabetes bleibt Platz in Harpstedter Ferienbetreuung versagt

Teilen

Bis ins Mark traf Frauke Bieschke die Entscheidung der Samtgemeinde. © boh

Colnrade/Harpstedt – Für ihre neunjährige Tochter hätte die berufstätige Bankkauffrau Frauke Bieschke aus Colnrade einen Vormittagsplatz in der Ferienbetreuung der Samtgemeinde Harpstedt in Anspruch nehmen können. Für ihren Sohn Titus (6) bekam sie indes eine späte Absage. Warum? Der Junge leidet an Diabetes, Typ eins.

„Nach ausführlicher interner Rücksprache muss ich Ihnen (...) mitteilen, dass wir aus personellen und räumlichen Kapazitäten leider keine Kinder mit zusätzlichem Betreuungsaufwand aufnehmen können“, bekam Frauke Bieschke am Freitag um 11.45 Uhr per Mail aus dem Harpstedter Amtshof mitgeteilt – kurz vor Wochenendbeginn. Ein Rückruf habe keinen Erfolg gehabt. „Ich konnte leider niemanden mehr erreichen“, bedauert die Colnraderin.

Der Inklusionsgedanke wird doch sonst immer so in den Mittelpunkt gerückt.

Die Entscheidung der Kommunalverwaltung traf sie bis ins Mark. „Der Inklusionsgedanke wird doch sonst immer so in den Mittelpunkt gerückt“, sagt sie. Den Worten müssten dann auch Taten folgen. Auf dem Anmeldebogen werde etwaiger regelmäßiger Förder- und Medikamentenbedarf sogar abgefragt. Wenn Teilhabe ohnehin nicht stattfinde, könne sich die Samtgemeinde das sparen.

Wäre es erforderlich gewesen, hätte sich Frauke Bieschke sogar selbst frühzeitig um eine Assistenz während der Ferienbetreuung für ihren Sohn gekümmert. Doch solche Unterstützung sei gar nicht gewünscht, hätten ihr die Betreuerinnen am 6. Juni bei der Anmeldung zu verstehen gegeben. Begründung: In der Vergangenheit seien schon zwei Diabeteskinder betreut worden; das habe ohne Assistenz gut geklappt.

Die Colnraderin hatte sich diesmal besonders frühzeitig um Plätze für die Tochter und für Titus bemüht, zumal sie bei der Platzvergabe für die Osterferien leer ausgegangen war. Nur einen Tag nach der Online-Publikation des Betreuungsangebotes lag die Anmeldung für beide Kinder vor.

Im Umgang mit der Krankheit ist er sehr sicher.

Wochenlang habe sie dann aus dem Amtshof, wo die Entscheidung über die Platzvergabe fiel, nichts gehört, erzählt Frauke Bieschke. Dabei hätte sie mündliche Rückfragen durchaus erwartet – und auch gern beantwortet. Es sei ja nur allzu verständlich, wenn Menschen dem Thema Diabetes „mit großem Respekt begegnen“. Die Colnraderin hätte kein Problem damit gehabt, der zuständigen Sachbearbeiterin zu erzählen, dass Titus im Umgang mit seiner Zuckerkrankheit sehr sicher und die Insulinzufuhr dank Insulinpumpe und Mess-Sensor sehr einfach sei. Oder dass der Unterstützungsbedarf im Großen und Ganzen darin bestanden hätte, beim Eintippen der Insulingabe einen Blick auf das Bediengerät zu werfen, um etwaige Zahlendreher zu vermeiden.

Sogar aus der Ferne könnte sie helfen

Hinzu kommt: Frauke Bieschke bekommt die Blutzuckerwerte ihres Sohnes fortlaufend auf ihr eigenes Smartphone, das sie obendrein bei Auffälligkeiten unverzüglich alarmiert. Sie hätte den Betreuerinnen folglich sogar aus der Ferne per Telefon helfen können, wenn denn Hilfe benötigt worden wäre. Doch von all dem habe die Samtgemeindeverwaltung offenkundig nichts wissen wollen. Die einzige Regung aus dem Amtshof sei die späte Absage per Mail vom 23. Juni gewesen, die ausschließlich Titus betroffen habe. Wenn derweil der Platz für die Tochter weiterhin benötigt werde, „geben Sie mir bitte eine kurze Rückmeldung“, schrieb die Sachbearbeiterin.

Nun muss eine private Lösung her

Ihre Fassungslosigkeit „über diese Diskriminierung“ brachte Frauke Bieschke bereits am Sonnabend in einem Schreiben an das Amt für Teilhabe und Soziale Sicherung der Kreisverwaltung zum Ausdruck. Die von der Samtgemeinde genannten Gründe seien nicht nachvollziehbar. Dass sogar mit „räumlichen Kapazitäten“ argumentiert wird, klingt in den Ohren der 40-Jährigen wie Hohn. Denn Platz gebe es in der Harpstedter Delmeschule ja wohl genug – erst recht in den Ferien. Für die Zeit vom 6. bis zum 14. Juli hatte die Bankkauffrau die Betreuungsplätze für den sechsjährigen Sohn und die ältere Schwester in Anspruch nehmen wollen – jeweils von 7.30 Uhr bis 13.30 Uhr. „Das hätte mir gut gepasst. Ich hätte auf dem Weg zur Arbeit nach Syke problemlos über Harpstedt fahren können“, sagt sie. Nun, da ihr der Platz für Titus nicht zugestanden worden ist, will sie auch keinen mehr für ihre Tochter haben. Sie werde sich um eine andere Betreuungslösung bemühen. Vermutlich laufe es darauf hinaus, dass sich die in Holtorf wohnenden Großeltern um die Kinder kümmern.

Unsere Zeitung hat Samtgemeindebürgermeister Yves Nagel den Vorfall schriftlich geschildert, um ihm Gelegenheit zu einer Stellungnahme zu geben. Die Antwort steht noch aus.