Dieb hat es in Harpstedt auf Bargeld in Autos abgesehen

Von: Jürgen Bohlken

Harpstedt – Vermehrt berichten Zeugen von einem Unbekannten, der in Harpstedt prüft, ob Autotüren verschlossen sind oder nicht. Es bleibt aber nicht beim vorsichtigen Rütteln am Türgriff. Die ersten Gelddiebstähle werden gemeldet, und es gibt Appelle an die Einwohnerschaft, darauf zu achten, dass der Wagen abgeschlossen ist.

Ein Anwohner des Steinbachweges ärgerte sich am Sonnabendmorgen im Telefonat mit unserer Zeitung über die eigene Nachlässigkeit, die ihn 140 Euro kostete. „Einen Aussetzer hat wohl jeder mal“, seufzte er.

„Als ich am Freitag nach Hause gekommen bin, habe mich nach draußen gesetzt und das Wetter ein wenig genossen, so gut das möglich war, ehe ich in die Wohnung ging. Dummerweise hatte ich den Autoschlüssel im Zündschloss des Firmenwagens stecken lassen. Normalerweise passiert mir so etwas nicht. Ich schließe sonst immer ab“, beteuerte der 32-Jährige.

Dieb hat extrem leichtes Spiel

Diesmal aber machte er es potenziellen Dieben besonders leicht. Seine Geldbörse lag – für jedermann sichtbar – auf dem Beifahrersitz und war zu allem Überfluss prall gefüllt. „Vorher hatte ich noch bei der Bank Geld am Automaten gezogen“, schilderte der Geschädigte. Für das Münzgeld habe sich der Dieb nicht interessiert. Er habe ausschließlich die Scheine entwendet und das Portemonnaie zurückgelassen.

Der Unbekannte machte gleich doppelt Beute, denn auch die Freundin (32) des Geschädigten hatte das Auto nicht verschlossen und die Geldbörse darin vergessen. „Das war wirklich ein ganz blöder Zufall. Der Täter öffnete sämtliche Türen des Privatwagens und durchsuchte alles. Meine Freundin hatte zum Glück nur noch 30 Euro im Portemonnaie. Die aber waren weg“, berichtete der Harpstedter. In dem von ihm genutzten Firmenwagen habe sich indes auch Werkzeug befunden. Davon aber sei „komischerweise nichts gestohlen“ worden, „obwohl das durchaus auch etwas wert ist“.

Eine Kurzfassung seiner Geschichte postete der Geschädigte in der Facebookgruppe „Weltstadt Harpstedt“, um Mitbürger zu warnen und sie zu Achtsamkeit zu ermutigen. Die ersten Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten: „Unsere Autos wurden auch kontrolliert, von Dienstag auf Mittwoch. Ganz locker und lässig stolzierte der junge Mann in unser Carport und probierte, ob die Türen auf sind. Zum Glück alles auf Kamera – und der Polizei gemeldet“, postete die Frau.

Entlarvende Überwachungskamerabilder

Die Überwachungskamera-Clips mehren sich unterdessen. Die Aufnahmen zeigen anscheinend alle denselben Mann bei seinen fast ein wenig zaghaft anmutenden Versuchen, Autotüren zu öffnen. Auch unserer Zeitung liegen Videos vor. Teilweise ist der in Harpstedt offenbar unbekannte Mann sogar recht gut darauf zu erkennen. Die Redaktion wird das Bildmaterial an die Polizei weiterleiten, die dann entscheiden soll, was davon vielleicht für Fahndungszwecke publiziert werden darf.

Versuche, Autotüren zu öffnen, wurden im Verlauf der vergangenen Woche auch aus der Schul-, der Wald- und der Bassumer Straße sowie aus dem Tielingskamp gemeldet.

Täter fährt sich mit geklauten Autos fest

Unserer Zeitung zugetragen worden sind außerdem mindestens zwei Fälle aus jüngerer Vergangenheit, in denen ein Unbekannter in Harpstedt jeweils einen Firmenwagen entwendete und sich dann damit festfuhr. Die Fahrzeuge wurden später wieder aufgefunden. Ob es einen Zusammenhang mit den Gelddiebstählen aus unverschlossenen Autos gibt, ist allerdings unklar.