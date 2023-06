Erst Einbrüche in Harpstedter Schulen, jetzt Anklage wegen bewaffneten Drogenhandels

Teilen

Eine Wildeshauser Anwalt ist vor dem OLG Oldenburg mit seiner Berufung gescheitert. © Agentur, dpa

Harpstedt/Delmenhorst/Oldenburg – Eine ganze Serie von schweren Straftaten geht auf das Konto eines Intensivtäters aus Delmenhorst, darunter massiver Drogenhandel, eine Beteiligung an Schuleinbrüchen in Harpstedt und ein Einbruch in ein Pfarrheim in Delmenhorst, wo er sogar Goldbarren gefunden haben soll. Seit Montag muss sich der 26-Jährige wegen weiterer Delikte verantworten.

Vor dem Oldenburger Landgericht ist er wegen bewaffneten Drogenhandels angeklagt. Mehrere Kilogramm Marihuana und Haschisch sind bei ihm in einem Abstellraum gefunden worden. Was die Sache für den erheblich einschlägig vorbestraften Angeklagten aber besonders brenzlig macht, ist der Umstand, dass in der Nähe der Drogen ein Elektroschocker lag. Den hat die Staatsanwaltschaft als Waffe eingestuft. Und weil sie in solchen Fällen davon ausgeht, dass die Waffe notfalls zur Verteidigung der Drogen eingesetzt werden würde, hat sie das Geschehen als bewaffneten Drogenhandel mit Rauschgift in nicht geringer Menge angeklagt. Allein dieser Verbrechenstatbestand ist mit einer Mindeststrafe von fünf Jahren Gefängnis bedroht. Dabei bringt der Angeklagte schon mehrere Verurteilungen mit.

Wegen der Beteiligung an Einbrüchen in die Grund- und die Oberschule Harpstedt im Sommer 2020, bei denen er unter anderem etliche Laptops gestohlen hatte, wegen Drogenhandels in 47 Fällen sowie wegen Drogenverkaufs an Minderjährige in rund 50 Fällen hatte ihn das Amtsgericht in Wildeshausen zu einer Gesamtstrafe von zweieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Als Folge des verübten Einbruchs in das Delmenhorster Pfarrheim im März 2021 kamen weitere neun Monate Haft dazu. Beide Urteile sind aber noch nicht rechtskräftig.

Drogen angeblich ein „Geschenk“

Für die aktuellen Taten, die seit Montag verhandelt werden, hat der Angeklagte jeweils eine Erklärung abgegeben. Den Elektroschocker habe er sich aus Gründen der Selbstverteidigung angeschafft, aber keineswegs dazu, seine Drogen zu verteidigen. Und die knapp drei Kilogramm Rauschgift im Abstellraum seien „ein Geschenk“ gewesen.

Hintergrund des ungewöhnlichen „Präsents“ soll der Einbruch in das Pfarrheim gewesen sein. Der Angeklagte will von einem Informanten den Tipp bekommen haben, dass in dem Gebäude einiges zu holen sei, darunter 100 Gramm Feingold, die im Tresor lägen. Tatsächlich aber soll der Angeklagte in dem Safe ganze Goldbarren gefunden haben. Die soll er dem Tippgeber ausgehändigt und im Gegenzug die knapp drei Kilogramm Rauschgift im Wert von mindestens 15.000 Euro geschenkt bekommen haben. Eine so große Goldbeute soll der Tippgeber gar nicht erwartet haben. Aus dem Drogenvorrat hat der Angeklagte den Ermittlungen zufolge dann seine Drogenverkäufe getätigt – zu sehr günstigen Preisen. Alle sollten nach seinen Worten „happy“ sein. Bei der Wohnungsdurchsuchung waren bei ihm auch 2.200 Euro in bar gefunden worden. Das sei aber kein Drogengeld gewesen, beteuerte er. Die Summe habe seine Mutter bei ihm deponiert.

Der drogenabhängige Angeklagte hat jetzt nicht nur eine sehr hohe Gefängnisstrafe zu erwarten, sondern auch eine Unterbringung in der geschlossenen Entziehungsanstalt. Der Prozess wird fortgesetzt. wz