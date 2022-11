Eisenbahnfreunde wollen Triebwagen kaufen

Von: Jürgen Bohlken

Auf den Triebwagen T 121 der DHE haben die Eisenbahnfreunde schon oft im Fahrbetrieb zurückgegriffen. In Kürze wollen sie ihn erwerben – und dann aufarbeiten. © Kothe

Harpstedt – Der 1940 erbaute Triebwagen T 121 gehört der Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn (DHE) GmbH. Die Kleinbahn „Jan Harpstedt“ aber nutzt ihn oft als „Zugpferd“, wenn die Dampflok des Betreibervereins – wie in der zurückliegenden Saison – nicht betriebsbereit ist. Die dafür zu entrichtende Miete schließt den Kraftstoff ein. „Ein Geschäft macht die DHE damit sicher nicht“, sagt Torben Kluwe, Werkstattmitarbeiter sowie Zug- und Lokführer der Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahnfreunde (DHEF), die den T 121 zum 1. Januar 2023 erwerben wollen. Der Kaufpreis sei moderat und bewege sich im vierstelligen Bereich; die erforderliche Aufarbeitung werde indes bestimmt eine fünfstellige Summe verschlingen, ahnt der 49-Jährige aus Delmenhorst.

„Wir wollen den Triebwagen im Verlauf der Restaurierung in den Zustand versetzen, in dem bei der DHE in Betrieb gegangen war. Das heißt allerdings auch, dass wir den erst in den 1980er-Jahren für Gesellschaftsfahrten angebrachten Schriftzug ,Jan Harpstedt’ entfernen“, kündigt Kluwe an. Bis 1956 sei der T 121 bei der Butjadinger Bahn (Butjenter Bahn) auf der Strecke Nordenham-Eckwarderhörne im Einsatz gewesen. „Die DHE hat ihn 1957 übernommen und in der eigenen Werkstatt grundlegend umgebaut“, erläutert Kluwe. Die bisherige Nutzung gegen Miete hatte für die DHEF den Vorteil, dass sie dafür nur bezahlen mussten, wenn sie das Fahrzeug wirklich benötigten. „Die Miete wurde nach Kilometerleistung abgerechnet“, so Kluwe.

Die DHE habe als Wirtschaftsunternehmen naturgemäß kein Geld übrig, um nebenbei dauerhaft ein „Traditionsfahrzeug zu unterhalten“. An dieser Stelle kämen die Eisenbahnfreunde ins Spiel. Sie stünden schon länger in Gesprächen mit dem kommunalen Verkehrsunternehmen. „Wenn wir bedenken, was wir in den Triebwagen reinstecken müssen, ist der Kaufpreis das geringste Übel“, weiß Kluwe. Die Arbeiten an Getriebe, Motoren und Radsätzen sollen vergeben werden. „Den Rest“ wollen die DHEF erledigen.

Wahrscheinlich zwischen Weihnachten und Neujahr machen wir mit dem Triebwagen eine interne Abschiedsfahrt. Und dann beginnt das Vorhaben Aufarbeitung.

„Die Radsätze müssen zerstörungsfrei geprüft werden. Auch müssen wir schauen, ob die Radreifen noch ausreichend Stärke haben, damit man sie gegebenenfalls neu profilieren kann; andernfalls müssen wohl neue drauf. Ein Vorteil des Triebwagens ist, dass er zwei Motoren hat. Wir müssen aber gucken, ob diverse Verschleißteile wie Kupplungen, Wandler und Dichtungen der Erneuerung bedürfen“, sagt der Werkstattmitarbeiter.

Für die kommenden Nikolausfahrten werde der T 121 noch eingesetzt. „Dafür ist der Triebwagen voll eingeplant. Wahrscheinlich zwischen Weihnachten und Neujahr machen wir damit eine interne Abschiedsfahrt. Und dann beginnt das Vorhaben Aufarbeitung. Die Frist für die Hauptuntersuchung läuft Ende Januar ab. Es gibt aktuell kein anderes größeres Projekt, das uns beschäftigt“, verrät Kluwe.

Die neuen Rohre sind erst vergangene Woche fertiggestellt worden. Und nun müssen wir darauf warten, dass die Eisenbahnwerkstätten Krefeld Zeit dafür finden, sie einzubauen.

Mit der Dampflok kämen die DHEF gerade nicht weiter. „Im vergangenen Winter war der Kesselrohrsatz ausgebaut worden. Dessen Erneuerung ist in Abständen von etwa zehn Jahren fällig. Das Material hatten wir vorausschauend schon frühzeitig eingekauft. Trotzdem sind die neuen Rohre erst vergangene Woche fertiggestellt worden. Und nun müssen wir darauf warten, dass die Eisenbahnwerkstätten Krefeld Zeit dafür finden, sie einzubauen. Dort aber gibt es – wie überall – Personalengpässe“, berichtet Kluwe. Der Einbau selbst sei normalerweise binnen einer Woche erledigt. Die Spezialfirma habe aber viel Arbeit am Hals.

Gleichwohl sind die Eisenbahnfreunde guter Dinge, die Dampflok zum Start der Sommerfahrsaison 2023 einsetzen zu können. „Es sei denn, ein kaputtes Ventil oder eine andere technische Sauerei überrascht uns. Das kann immer passieren. Da steckt man nicht drin“, so Kluwe.