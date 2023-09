Dauerzuschuss fürs Schiebenscheeten, mehr Geld für Weihnachtsbeleuchtung

Von: Jürgen Bohlken

Ein vertrautes Bild am „Pfingstdienstag“: Hunderte bestens gelaunte Harpstedter Bürgerschützen marschieren mit Zylinder und „ungeladenem“ Holzgewehr inklusive Blumenschmuck im Lauf aus. Die Organisation und Durchführung des traditionellen Schiebenscheetens übernimmt das Offizierskorps für den Veranstalter – für den Flecken Harpstedt. Dafür sollen nun „bis auf Weiteres“ jährlich 3 000 Euro Zuschuss seitens der Gemeinde fließen. Archivfoto: Bohlken © -

Harpstedt – Weil die Montage- und Demontagekosten erheblich gestiegen sind, gewährt der Flecken Harpstedt der Aktiven Werbegemeinschaft fortan „bis auf Weiteres“ jährlich 2.500 statt bislang 550 Euro Zuschuss für die Weihnachtsbeleuchtung. Auf Antrag der HBL bekommt derweil das Offizierskorps einen jährlichen 3.000-Euro-Dauerzuschuss für das Bürgerschützenfest. Auch hier hat der Fleckenrat den Beschluss um den Passus „bis auf Weiteres“ ergänzt.

Der Planung zum verkehrsberuhigten Endausbau der Soltauer Straße in rotem Pflaster als Grundlage für die Ausschreibung stimmte das Gremium einmütig zu. Eingang darin gefunden haben Änderungswünsche der Anlieger, wonach Parkplätze und öffentliches Grün anders platziert werden und sich die Zahl der Stellplätze von sechs auf sieben erhöht.

Sonnenstein zurück in die alte Heimat

Der Harpstedter Sonnenstein soll mitsamt einer Infotafel auf dem Koems-Gelände eine „neue alte“ Heimat finden, allerdings nun wohl doch nicht in der Bilder-, sondern in einer Exponatenscheune. Diese Entscheidung fußt auf einem Antrag von Horst Bokelmann (FDP).

Zu guter Letzt beschloss der Rat den für die Erweiterung des Ersten Pfarrhauses nötigen vorhabenbezogenen Bebauungsplan als Satzung. Im Beteiligungsverfahren waren keine Einwände geäußert worden.

Dem öffentlichen Sitzungsteil folgte ein nicht öffentlicher. Wohl auch deshalb arbeitete der Rat die Tagesordnung am Montagabend im Hotel „Zur Wasserburg“ auffallend zügig ab. Etwas länger diskutierte er allerdings über den Dauerzuschuss für das Schiebenscheeten. Horst Bokelmann vermisste eine Kostenaufstellung und eine detaillierte Begründung des Zuwendungserfordernisses.

Rolf Ranke, HBL-Ratsherr und Oberst im Offizierskorps, verriet, „im ersten Jahr nach Corona“, als nur „eingeschränkt gefeiert“ werden konnte, „haben wir ein gewaltiges Minus gemacht“; das zuvor angehäufte – durchaus solide – Polster sei deswegen auf einen Schlag fast komplett abgeschmolzen. Weniger Einnahmen aus Standgeld bei höheren Kosten seien die Ursache gewesen. Der Karussellbetreiber zahle ohnehin längst gar nichts mehr. „Wir sind froh, dass er überhaupt kommt“, sagte Ranke.

Baugrundstücke: Vermarktung startet wohl noch 2023

„Wir haben einen schlechten Haushalt vor uns“, gab Klaus Budzin (SPD) zu bedenken. Hintergrund: Für das künftige Wohngebiet „Am Schützenplatz“ musste und muss der Flecken finanziell in Vorleistung gehen. Erlöse aus dem Verkauf von Baugrundstücken hat die Gemeinde bislang nicht erzielt, zumal die Erschließung andauert. Nach Einschätzung von Samtgemeindebauamtsleiter Jens Hüfner dürfte die Vermarktung aber noch in diesem Jahr starten.

Götz Rohde (Grüne) brachte eine Defizitabdeckung als Option für das Bürger- und Kinderschützenfest ins Spiel. Die Gemeinde fördert auf diese Weise auch nicht kostendeckende Kulturveranstaltungen; Vereine können Fördermittel beantragen. Allerdings gibt es einen gravierenden Unterschied: Im Falle des Schiebenscheetens ist der Flecken selbst der Veranstalter. Das Offizierskorps übernimmt nur stellvertretend für die Gemeinde die Organisation und Durchführung.

Ranke: Offiziere horten das Geld nicht

Etwaige Überschüsse seien bislang an die Fördergemeinschaft Koems geflossen; davon habe Harpstedt somit profitiert – wie zuletzt bei der Pflasterung im Bereich der neuen Festscheune, bekräftigte Rolf Ranke. Das Offizierskorps horte das Geld also keineswegs. Miete für die Nutzung der Räume auf dem Koems-Gelände müsse es der Fördergemeinschaft Koems zwar nicht zahlen; gleichwohl fielen für Strom, Wasser und anderem mehr Kosten an. Einfach alles sei teurer geworden, auch die Musik fürs Schützenfest, so Ranke.

Bettina Brinkmann (CDU) konnte sich eine Art Notfonds vorstellen, damit die Kosten selbst dann gedeckt wären, wenn das Schiebenscheeten mal „ins Wasser“ fiele. Klaus Budzin hatte kein grundsätzliches Problem damit, dem Dauerzuschuss zuzustimmen. Bedingung sei, dass dies der Fleckenhaushalt hergebe. Wäre das nicht der Fall, müssten zuerst freiwillige Leistungen gestrichen werden. Heißt: Dann bliebe kein Geld fürs Schiebenscheeten übrig. Und auch keins fürs Weinfest.

Letzteres werde in diesem Jahr komplett von Sponsoren und aus Standgebühren finanziert, stellte Bürgermeister Stefan Wachholder (CDU) klar. Das erste Weinfest sei ein „Versuchsballon“ gewesen; daher sei der Flecken damals, 2022, in die Bresche gesprungen – mit einer „Anschubfinanzierung“.

Einstimmiges Votum bei vier Enthaltungen

Matthias Hoffmann (SPD) brachte Verständnis dafür auf, „dass die Offiziere Planungssicherheit haben wollen“. Er befürwortete einen Dauerzuschuss fürs Schiebenscheeten nicht zuletzt auch im Interesse des immer größer werdenden Kinderschützenfestes, das in diesem Jahr einfach „hervorragend“ gewesen sei. Hermann Schnakenberg (SPD) führte aus, haushaltstechnisch machte es keinen Unterschied, ob sich der Flecken für Defizitabdeckung oder Bezuschussung entschiede. Er schlug vor, die Zuwendung an das Offizierskorps auf „zwei, drei oder fünf Jahre“ zu begrenzen. Der von Götz Rohde angeregte und dann auch beschlossene Terminus „bis auf Weiteres“ sichert dem Flecken nun größtmögliche Flexibilität zu, was die tatsächliche Dauer der Zuschussbereitstellung angeht. Am Ende folgte der Rat dem HBL-Antrag einstimmig bei vier Enthaltungen.

Mit gleichem Abstimmungsergebnis wurde auch dem Antrag der Aktiven Werbegemeinschaft auf jährlich 2.500 Euro Zuschuss für die Harpstedter Weihnachtsbeleuchtung entsprochen.