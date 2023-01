Tri Top, Disco, Bandsalat

Beleuchtete Tanzfläche´: der „Sonnenstein“ im Museumsdorf. © Eckhard Albrecht

Harpstedt/Cloppenburg – In der vormaligen Harpstedter Disco „Zum Sonnenstein“ im Museumsdorf Cloppenburg taucht Dirk Böhling an zwei Abenden in die Sturm-und-Drang-Zeit der Babyboomer ein.

Bei den Schlagworten Tri Top, Disco und Bandsalat kann so ziemlich jeder aus den Geburtsjahrgängen 1962 bis 1969 mitreden. Gleiches gilt für die ZDF-Hitparade, die mit den Eltern geschaut wurde oder werden musste, den Starschnitt aus der „Bravo“, die Prilblumen an Fliesen und den Parka.

„Musikalische Jugendsünden“

Im Museumsdorf Cloppenburg zeugt die dorthin „verfrachtete“ ehemalige Harpstedter Diskothek „Zum Sonnenstein“ von dieser Jugendkultur der 1970er- und 1980er-Jahre. Dirk Böhling passt mit seinen Kolumnensammlungen „Tri Top, Disco, Bandsalat“ perfekt in diese Location. Am Samstag, 11. Februar, 18 Uhr, und am Donnerstag, 27. April, 17 Uhr, gibt der Hörfunkmoderator und Autor im „Sonnenstein“ Kostproben daraus im Rahmen zweier Lesungen zum Besten. Die akustische Begleitung der Babyboomer-Geschichten übernimmt Martin Olding auf der Gitarre. „Er rundet den Abend mit den dazu passenden musikalischen Jugendsünden ab“, heißt es in der Ankündigung.

Dirk Böhling © Radio Bremen/Andreas Weiss

Das „amüsante, unterhaltsame und auch emotionale“ Schwelgen in Erinnerungen soll mit 1970er- und 1980er-Jahre-Musik sowie Tanz auf der Tanzfläche des „Sonnensteins“ ausklingen. Der Eintritt beträgt zehn Euro. Der Kartenvorverkauf läuft direkt über die Museumskasse (Telefon 04471/94 84 64).

Der „reichhaltige Schatz“ aus Böhlings Kolumnensammlungen werde für viele persönliche „Ach ja“-Momente und so manche „So war’s bei mir auch!“-Erkenntnis sorgen, verheißt das Museumsdorf. Nahezu nichts werde ausgelassen. Das schließt die Annäherung der Geschlechter in der Tanzschule genauso ein wie den ersten Anrufbeantworter zu Hause.

Er gehört selbst zu den Babyboomern

Dirk Böhling, Jahrgang 1964, gehört selbst zu den Babyboomern. Wie sehr ihn die Disco-Ära geprägt hat, lässt sich schon daran ablesen, dass er im Soundtrack der Bee Gees zum Film „Saturday Night Fever“ auch heute noch ein Album sieht, „das Maßstäbe setzt“.