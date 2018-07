Smalltalk mit einem Wochenendurlauber und Nachbar Stefan Wachholder

„Die Camper sind angenehme Zeitgenossen“

+ © Bohlken Irma und Mario Streit nutzen den Stellplatz für Wohnmobile am Tielingskamp in Harpstedt, um von dort aus Radtouren durch die Umgebung zu unternehmen. Das Rosenfreibad haben sie in diesem Sommer noch nicht besucht. Beizeiten aber wollen sie sich dort eine Erfrischung gönnen. © Bohlken

Harpstedt - An sonnigen Wochenenden reiht sich am Tielingskamp in Harpstedt Wohnmobil an Wohnmobil. Die dort geschaffenen Stellflächen, die Camper kostenfrei nutzen können, finden so viel Zulauf, dass sie kaum mehr als Geheimtipp gelten können. Die Kreiszeitung hat mit Kurzurlauber Mario Streit darüber gesprochen, was ihn nach Harpstedt zieht, und obendrein Fleckenbürgermeister Stefan Wachholder zu dem nicht mehr ganz neuen touristischen „Magneten“ für Wohnmobilbesitzer interviewt. Die Fragen stellte Jürgen Bohlken.