566 Harpstedter Weihnachtsbäume für den Schredder

Für ein Erinnerungsfoto ließ sich die Helfermannschaft ablichten. © Rottmann

Harpstedt – 566 Weihnachtsbäume, die ausgedient haben, so viele wie noch nie, fanden am Sonnabendvormittag auf dem Harpstedter Marktplatz den Weg in den Schredder. Unter der Regie des III. Rotts sammelten Bürgerschützen die Tannen ein; für den Service erhielten sie Spenden. Gestartet hatte die Aktion vor vielen Jahren die „Garde“. Beteiligt sind stets auch die anderen drei Rotts.

Jedes Jahr wechselt unter ihnen die Zuständigkeit für die Durchführung. Arne Siemers, neuer Korporal des III. Rotts, zeigte sich beeindruckt von der Spendenbereitschaft. Viele Bürgerinnen und Bürger gaben großzügig mehr, als von ihnen erwartet wurde. So mancher brachte seinen Tannenbaum sogar selbst direkt auf den Marktplatz. Die „Coronalage“ ließ das in diesem Jahr wieder zu. Rund 50 Helfer aus allen vier Rotts waren im Einsatz. Sie halfen entweder beim

König kommt mit Getränken vorbei

Abholen und Aufladen der Bäume, wofür 14 Fahrzeuge zur Verfügung standen, oder beim Zerkleinern. Ein Dankeschön ging an die Firmen Knolle (Bode) und Skrotzki für die kostenlose Bereitstellung von Schredder und Container. „Die erste Zusammenkunft im neuen Jahr mit allen vier Rotts ist uns sehr wichtig. Nach den Coronajahren mit erheblichen Einschränkungen ist die Freude heute riesengroß, endlich wieder gemeinsam frühstücken zu können“, sagte Arne Siemers, als sich die Helfer eine Stärkung gönnten. Für belegte Brötchen und Kaffee sorgten die Frauen aus dem III. Rott. Auch der amtierende Bürgerschützenkönig Andreas Nowotnick ließ sich auf dem Marktplatz blicken und brachte Getränke mit. „Wir freuen uns sehr darüber, dass die Aktion auch diesmal wieder so gut angenommen wurde und dass wir den Kompletterlös in das Harpstedter Kinderschützenfest fließen lassen können“, sagte Siemers. Das Schreddergut übernimmt Frieder Eiskamp vom „Dreiangel“.

