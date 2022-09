Budzin: „Habe den Eindruck, dass du versuchst, Arbeit von dir abzuhalten“

Von: Jürgen Bohlken

Klaus Budzin.

Harpstedt – Mit knapper Mehrheit abgelehnt hat der Rat des Fleckens Harpstedt einen Antrag der Grünen-Fraktion, der zum Ziel hatte, dass Yves Nagel in Ratssitzungen unter dem Tagesordnungspunkt „Bericht des Gemeindedirektors“ monatlich darüber informiert, welche Anträge noch offen und welche schon behandelt worden sind. Ratsfrau Irene Kolb (Grüne) wäre optional auch mit einem Vierteljahresturnus einverstanden gewesen.

Rolf Ranke (HBL) sah – wie Bürgermeister Stefan Wachholder (CDU) – die Antragsteller durchaus in einer „Bringschuld“. Die müssten schon auch selbst nachhaken, damit ihre Anliegen zur Beratung kämen. Zudem wäre es doch möglich, über das Ratsinformationssystem zu kommunizieren, was abgearbeitet und was nicht erledigt sei, gab Ranke zu bedenken.

Horst Bokelmann (FDP) riet dazu, Anträge grundsätzlich in schriftlicher Form einzureichen, statt sie beiläufig in Sitzungen unter dem Tagesordnungspunkt „Anfragen und Anregungen“ zu stellen.

Vorher lasse ich aber überprüfen, ob ich das muss.

Die Kontrolle, ob Anträge abgearbeitet würden, sei eigentlich „Aufgabe des Rates“, äußerte sich Gemeindedirektor Yves Nagel. Er halte das Erstellen von Überblickslisten für den praktikableren Weg. „Da würde ich dann nur ,erledigt’ oder ,nicht erledigt’ hinter die aufgelisteten Anträge schreiben. Vorher lasse ich aber überprüfen, ob ich das muss“, kündigte Nagel an.

Die Kohle, die du bekommst, ist oftmals Schmerzensgeld. Das weiß ich.

Mit dieser Äußerung provozierte er eine kurze, aber ausgesprochen heftige Reaktion von Klaus Budzin (SPD): „Entschuldige, wenn ich dir jetzt sehr nahe trete, aber im Augenblick habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass du versuchst, Arbeit von dir abzuhalten. Wir möchten, dass du als Gemeindedirektor vernünftige Arbeit für uns hier im Rat machst. Da musst du auch bereit sein, etwas auszuprobieren.“ Budzin weiter: „Die Kohle, die du bekommst, ist oftmals Schmerzensgeld. Das weiß ich.“ Aber es könne nicht angehen, sich zurückzuziehen und zu sagen: „Darauf habe ich keinen Bock.“ Das hatte Nagel zwar nicht gesagt, aber Budzin glaubte das aus seinen Worten herausgehört zu haben. Am Ende seiner Standpauke wechselte der Ratsherr gar vom kollegialen „Du“ ins förmliche „Sehr geehrter Herr Gemeindedirektor“.

„Die Kohle kriege ich als Samtgemeindebürgermeister“, erwiderte Nagel, der die Verbalattacke ansonsten reglos über sich ergehen ließ.

Die Kritik schien wie aus dem Nichts gekommen zu sein. Sie erweckte den Eindruck, dass sich die Schonfrist für den Gemeindedirektor, der seit Herbst 2021 in Amt und Würden ist, dem Ende zuneigt und er nun „liefern“ muss. Das blieb aber ungesagt.

Matthias Hoffmann und Hermann Schnakenberg (beide SPD) deuteten allerdings an, dass sie sich aus dem „Bericht des Gemeindedirektors“ Auskünfte auch dazu erhoffen, wie weit Vorhaben gediehen sind. „Wenn man das mit einer Übersicht über die Anträge verbinden würde, fände ich das nicht schlecht“, äußerte sich Schnakenberg.