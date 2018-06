Katze im Motorraum und Brand an Kindergarten

Brandschützer rücken doppelt aus:

Harpstedt - Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat es am Mittwoch in 90 Minuten nicht geschafft, ein Tor zu schießen. In der selben Zeit haben die Feuerwehren Harpstedt sowie Groß Ippener einer Katze das Leben gerettet und den Kindergarten „Waldburg“ vor einer Katastrophe bewahrt.