Mit fremdem Auto alkoholisiert und ohne „Lappen“ Unfall nahe Harpstedt „gebaut“?

Von: Jürgen Bohlken

Teilen

In der Nähe des Unfallortes griff die Polizei den alkoholisierten 28-Jährigen aus Harpstedt auf. © Daniel Karmann/dpa/Archiv

Brammer – Die Polizei verdächtigt einen 28-Jährigen aus Harpstedt, am Freitag gegen 1 Uhr in angetrunkenem Zustand und ohne gültigen Führerschein nahe Harpstedt einen Unfall mit einem fremden Auto „gebaut“ und dann Unfallflucht begangen zu haben. Ein Mercedes war von der Straße „Brammer“ abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Am Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Im Nahbereich traf die Polizei den 28-Jährigen an, der sich nach ihrer Darstellung zu Fuß von der Unfallstelle entfernt hatte.

Der Mann habe einen alkoholisierten Eindruck gemacht. Ein durchgeführter Test, der einen Wert von 0,95 Promille ergab, bestätigte das. Der Alkoholisierte kam ins Krankenhaus. Er bestritt, am Steuer gesessen zu haben. Die Polizei hegt den Verdacht, „dass er den Mercedes, der Eigentum einer Bekannten ist, ohne deren Wissen – und damit unerlaubt – in Betrieb genommen haben könnte“.