Friedenssymbol-Anstecker als „Extra“ für den Geehrten

Besuch bekam Hermann Bokelmann (Mitte) am Donnerstagvormittag. Axel Brammer (l.) und Thore Güldner ehrten ihn nachträglich für 60 Jahre SPD-Mitgliedschaft. © Bohlken

Harpstedt – Bundesverdienstkreuz, Ehrenmedaille des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes, Willy-Brandt-Medaille – damit endet die Liste der Auszeichnungen, die Hermann Bokelmann schon erhalten hat, keineswegs. Am Donnerstag kam die Nadel für 60-jährige SPD-Mitgliedschaft nebst Urkunde hinzu. Um die Ehrung nachzuholen, die eigentlich 2021 vollzogen werden sollte, besuchten der stellvertretende Vorsitzende des Unterbezirks (UB), Thore Güldner, und der Ehrenvorsitzende Axel Brammer den 93-jährigen Harpstedter, der 32 Jahre als Fleckenbürgermeister und zehn Jahre als Landrat gewirkt hat.

Vier Tage nach dem Mauerbau, am 17. August 1961, als Harpstedt noch zum Kreis Grafschaft Hoya gehörte, war Bokelmann in die SPD eingetreten. „Aus Verärgerung über Konrad Adenauer, der Willy Brandt nicht in Berlin im Kampf gegen die Mauer unterstützte“, spendete er in Bassum zehn Mark für den SPD-Wahlkampf. „Wollen Sie nicht Mitglied werden?“, fragte ihn Parteisekretär Max Kunze. Bokelmann willigte ein. „Im Winter war Parteitag in Bassum“, erzählt er. Da er damals schon motorisiert war, fuhr er Delegierte, die kein Auto hatten, in die Lindenstadt. „So kam ich auf den Unterbezirksparteitag. Hermann Kappher sagte mittags zu mir, Otto Leppin wolle nicht mehr dem Ortsverein vorsitzen. Das Amt müsste ich übernehmen.“

Schon am 6. April 1962 stieg Bokelmann zum Chef der Harpstedter SPD auf – mit „16 Ortsvereinsmitgliedern und 16 Mark in der Kasse“. In der 36-jährigen Ära mit ihm als Vorsitzendem wuchs der Ortsverein bis auf 148 Genossen an.

Im Gedächtnis geblieben sind Bokelmann „Zonengrenz-Landfahrten“, die „gewaltig subventioniert“ worden seien. Kassierer Werner Brenning habe davon seinen Gewerkschaftskollegen erzählt. Ergebnis: „Schon 1962 hatten wir den ersten Bus voll. Das hat sich Jahr für Jahr wiederholt. Man darf die Bedeutung nicht unterschätzen. Zu den 50-köpfigen Reisegruppen gehörten viele, die nicht in die Partei eintreten wollten, aber ihre Kreuze bei der SPD machten.“

38 Jahre lang, bis 2019, gehörte Bokelmann dem Vorstand des UB Oldenburg-Land an. Davon wachte er 30 Jahre als „Herr des Geldes“ über die Finanzen. Seine Devise: „Ein beliebter Kassierer ist ein schlechter Kassierer.“ Heutzutage habe er angesichts der vielen Forderungen von allen Seiten an den Staat das Gefühl, als stünde irgendwo in Deutschland „ein großer Kasten, aus dem jeder Geld rausnehmen kann“.

An Bokelmanns Zeit als Landrat (1991 bis 2001) dachte Brammer sehr gern zurück: „Wenn jemand von uns im Ausschuss fehlte, konnten wir uns auf Hermann, der ein Büro im Kreishaus hatte, immer verlassen. Er war eine Bank.“ Bokelmann rief in solchen Fällen etwa den Wildeshauser Kreistagsabgeordneten Heinz-Hermann Weinrich an. Der sei als Pensionär für gewöhnlich zu Hause gewesen und habe zumeist einspringen können.

Gelegentliche Meinungsverschiedenheiten mit Bokelmann, teils auch heftigere, stellten Güldner und Brammer nicht in Abrede. Die Erfahrung, die sie dabei aber stets machten: „Wir konnten uns hinterher immer noch in die Augen schauen.“

Axel Brammer trägt als überzeugter Pazifist die weiße Taube. Dieses Friedenssymbol steckte er Hermann Bokelmann zusätzlich zur Ehrennadel für 60 Jahre SPD-Treue ans Revers. Der 93-Jährige gab indes seinen beiden Gästen eine Botschaft mit auf den Weg: „Setzt euch für ein gemeinsames Europa ein, das für ein friedliches Zusammenleben aller Völker dieser Welt sorgt!“

In Anbetracht des Kriegs in der Ukraine ergänzte der Geehrte: „Ich bin traurig, dass die UNO nicht in der Lage ist, Paroli zu bieten.“