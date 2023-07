Karsten Kröcher macht in Harpstedt die 100 Blutspenden voll

Zum 100. Mal spendete Karsten Kröcher „Lebenssaft“. Hier ist er mit Angela Willms vom DRK-Ortsverein zu sehen, die für die Blutspendetermine in Harpstedt verantwortlich zeichnet. © DRK

Harpstedt – 181 Männer und Frauen sind dem jüngsten Aufruf des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) zum Blutspenden in der Harpstedter Delmeschule gefolgt. Dass sich auch sieben „Debütanten“ auf die Trage legten, um sich je einen halben Liter „Lebenssaft“ entnehmen zu lassen, freute den DRK-Ortsverein Harpstedt besonders.

Unter den „Wiederholern“, die regelmäßig kommen, gab es derweil eine Reihe von Jubilaren, die – zum Dank und als Anerkennung – kleine Präsente überreicht bekamen. Namentlich waren das Jürgen Buchholz und Lübbo Bielefeld (beide 10. Spende) Ralf Döpkens (20.), Dagmar van’t Hull (25.), Petra Schumacher, Karoline Meyer (beide 30.), Jürgen Evers (50.), Sigrid Freymuth (60.), Jürgen Bührmann (70.), Klaus Krieger (75.), Heiner Hannekum (90.), Karsten Kröcher (100.), Stefan Kattau (110.) sowie Uwe Lustig (120.).

Wie im Rahmen vergangener „Sommertermine“ gab es Bratwurst vom Grill als Stärkung. Als Grillmeister betätigte sich ein neues Team, bestehend aus Helmut Christians und Rolf Ranke. Salate als Beilage lieferte die Küche des DRK-Seniorenzentrums Harpstedt. Außerdem trugen viele Aktivposten aus dem DRK-Ortsverein zum reibungslosen Ablauf bei. Ein Dankeschön ging an alle Blutspenderinnen und -spender – in Verbindung mit dem Hinweis, dass „Lebenssaft“ auch weiterhin vor dem Hintergrund des hohen Bedarfs an Blutkonserven benötigt wird.