Ein Fest für die Sinne

Von: Jürgen Bohlken

Der Pop- und Rockchor „Harptones“ nutzt den Kunst- und Handwerkermarkt als günstige Gelegenheit, einmal mehr öffentlich in Erscheinung zu treten. © Bohlken

Harpstedt – Zwei Jahre in Folge bremste die Pandemie Bettina Brinkmann aus. Nun aber soll der Hof Brinkmann am Schützenweg 138 in der Nähe des Harpstedter Koems-Geländes wieder zum Schauplatz ihres Kunst- und Handwerkermarktes avancieren.

Die Veranstaltung am Sonntag, 30. Oktober, 11 bis 18 Uhr, verspricht ein Fest für die Sinne zu werden – Ohrenschmaus inklusive: Der noch neue Pop- und Rockchor „Harptones“ gibt ab 15 und 17 Uhr Kostproben seines Könnens. Auf dem Sommernacht-Weinfest am 3. September waren die Sangesfreunde um ihren Leiter Florian Hartmann erstmals öffentlich in Erscheinung getreten.

Drechsler lässt sich über die Schulter schauen

Ansonsten will der Markt mit der bewährten Mischung aus Kunsthandwerk und kulinarischen Freuden punkten. Voraussichtlich etwa 35 Beschicker mischen mit. Ein Drechsler lässt sich sogar bei der Ausübung seines Handwerks über die Schulter schauen. Ob Strickarbeiten, Schmuck oder Gemälde: Das kunsthandwerkliche Angebot deckt die gewohnt große Bandbreite ab. Hinzu kommen Kosmetik, Eingemachtes, Schaf-Felle, Gewürze, Königsberger Marzipan und mehr. Das Angebot an Speisen, die Besucher vor Ort genießen können, wird zumindest teilweise jahreszeitlich angepasst. Kürbissuppe gehört dazu. Ebenso Wildbratwurst; allein schon ihretwegen halten etliche Besucher dem Markt seit Langem die Treue. Fischbrötchen dürften ebenso dankbare Abnehmer finden. Ob sich das gleichermaßen für Glühwein bewahrheitet, hängt sicher auch von den Außentemperaturen ab.

Aus kleinen Anfängen zum Publikumsmagneten

Der Markt, von dem sich Bettina Brinkmann ursprünglich mehr Aufmerksamkeit für ihre Arbeit als selbstständige Tischlerin und Restauratorin versprach, hat sich aus kleinen Anfängen heraus zu einem Publikumsmagneten gemausert. Die Veranstalterin will die Inflation nicht zusätzlich befeuern. „Die Standgebühren habe ich nicht erhöht. Eintritt zahlen die Besucher auch diesmal nicht“, erläutert sie. Auf die Preisgestaltung der Anbieter hat sie naturgemäß keinen Einfluss.

Der Hegering Harpstedt klinkt sich wiederholt in den Markt ein und stellt Interessierten am Infomobil wild lebende Tiere anhand von Präparaten vor.

Parkplätze für motorisierte Besucher gibt es auf einem Acker hinterm Hof Brinkmann. Wer sichergehen will, dass der eigene Wagen sauber bleibt, kommt mit dem Fahrrad oder zu Fuß.