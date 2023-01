Fördergeld für Hochzeitsbrücke: „Bewilligungsbescheid ist längst raus“

Von: Jürgen Bohlken

Vielleicht klappt"s ja doch noch: Fördergeld für die Erneuerung der Hochzeitsbrücke ist laut NBank bewilligt. © boh

Harpstedt – Wo ist er geblieben: der Bescheid zur Bewilligung von Fördermitteln aus dem Landesprogramm „Perspektive Innenstadt“, mit deren Hilfe die Erneuerung der „abgängigen“ Hochzeitsbrücke zum Harpstedter Amtshofgelände gelingen soll? Die Info, dass er zugestellt sein soll, ließ Samtgemeindebürgermeister Yves Nagel aus allen Wolken fallen.

Unsere Zeitung hatte sich bei der NBank erkundigt, wann mit dem Schreiben zu rechnen sei. Tobias Köhne, Leiter des Bereichs Unternehmenskommunikation, antwortete am Mittwoch: Der Bewilligungsbescheid sei bereits am 15. Dezember erstellt worden und habe „unser Haus am 16. Dezember verlassen“. Folglich müsste er der Samtgemeinde längst vorliegen.

Warum das laut Amtshof-Chef Nagel nicht der Fall ist, will geklärt werden. Daher hat Köhne seine Kollegen darum gebeten, mit der Verwaltung in Harpstedt Kontakt aufzunehmen. Die NBank selbst habe keine Hinweise darauf, dass der Bescheid nicht angekommen sein könnte. „Und eine Anfrage dazu seitens der Samtgemeinde hat uns nicht erreicht“, ergänzte Köhne.

Fleckenbürgermeister Stefan Wachholder zeigte sich unterdessen erleichtert über die zwar ausgesprochen überraschende, aber gleichwohl gute Nachricht der NBank. In umliegenden Gemeinden passiere mit Mitteln aus dem Topf „Perspektive Innenstadt“ ganz viel. „Ich hatte schon Angst, dass der Zug für uns abgefahren ist. Die Verwaltung sollte nun zeigen, was sie kann, damit wir das Fördergeld für die Hochzeitsbrücke wirklich abrufen können“, riet Wachholder.

Fristverlängerung?

Ja, es könne eng werden, Ausschreibung, Auftragsvergabe und Umsetzung der Maßnahme bis zum „Stichtag“ 31. März hinzubekommen. Vor diesem Hintergrund erwartet Wachholder von der Verwaltung, dass sie eine Fristverlängerung zu erwirken versucht. Ob ein entsprechender Antrag Aussicht auf Erfolg hätte vor dem Hintergrund, dass allein die Irritationen um den Verbleib des Bescheids schon mehr als zwei Wochen Verzögerung bewirkt haben, wird die Pressestelle des Niedersächsischen Ministeriums für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung klären. Das sicherte der stellvertretende Pressesprecher Korbinian Deuchler unserer Zeitung auf Nachfrage zu.

Yves Nagel kündigte am Mittwoch an, er werde bei der NBank erfragen, was in dem ihm nicht vorliegenden Bewilligungsbescheid „drinsteht und was sich daraus noch ergeben kann“. Ohne den Inhalt zu kennen, könne er dazu keine Stellungnahme abgeben, warb er um Verständnis. Wenn aber weiterhin die Hoffnung bestehe, dass die Hochzeitsbrücke mithilfe des erwarteten Fördergeldes erneuert werden kann, „werden wir das Vorhaben sofort in Angriff nehmen“, sicherte er zu.

Bis zu 345.000 Euro waren der Samtgemeinde für die Maßnahme in Aussicht gestellt worden. Erdarbeiten sind auch nötig, um ein barrierefreies Überqueren der Fußgängerbrücke gewährleisten zu können.