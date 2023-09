Bernhard Fritsche spendet zum 170. Mal Blut

Angela Willms würdigte die 50. Blutspende von Tanja Hanuschek (v.l.). © DRK

Harpstedt – Dem jüngsten Aufruf zur Blutspende in Harpstedt sind 124 Frauen und Männer gefolgt. Damit konnte das Rote Kreuz zum eigenen Bedauern nicht an die hohen Zahlen der vorangegangenen Termine anknüpfen – womöglich wegen der hohen Temperaturen. Erfreut zeigten sich die Organisatorinnen aus den Reihen des DRK-Ortsvereins Harpstedt mit Angela Willms an der Spitze über die diesmal immerhin acht Erstspender.

Zu den „Wiederholern“ zählten indes auch solche mit einem „runden Jubiläum“, die als Anerkennung und zum Dank kleine Präsente überreicht bekamen. Namentlich waren das Elke Dreier (10. Spende), Sven Jacobs (25.), Christa Dezelski (30.), Harald Wrede (40.), Tanja Hanuschek (50.), Jutta Schlamann (120.) sowie Bernhard Fritsche (170.).

Es gab wieder ein Buffet zwecks Stärkung nach der Blutspende. Der Imbiss wurde teilweise an Tischen auf dem Flur bei offener Tür nach draußen eingenommen, um der Hitze in den Räumen zu entfliehen. Im Hintergrund füllten etliche Ehrenamtliche aus dem Ortsverein mit Freude das Buffet immer wieder auf. Ein Dankeschön ging an alle Blutspender und -spenderinnen, zumal, so das DRK, „Lebenssaft“ derzeit besonders dringend benötigt werde.