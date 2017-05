Bankett-Abfräsung: Zu viel des Guten?

Kritik an Arbeiten in der Feldmark

+ Hier, am Simmerhauser Weg, wurde beim Einsatz der Bankettfräse eher geklotzt als gekleckert. - Foto: Bohlken

Harpstedt - Gar nicht zufrieden sind Diedrich Wiegmann und Peter Oberwandling mit dem Ergebnis der Bankett-Abfräsung in der Harpstedter Feldmark, die ein Lohnunternehmen vor einigen Wochen im Auftrag des Fleckens ausgeführt hat. Mit dem auf mehreren Kilometern komplett entfernten Bewuchs in den Seitenräumen seien „die letzten Refugien für die Insekten“ verschwunden. „Vor allem die Grünen fordern doch immer, solche Lebensräume müssten bewahrt werden, weil Bienen, Hummeln und andere nützliche Insekten in den Mais-Monokulturen keine Nahrung mehr finden. Hier aber wird der Seitenraumbewuchs ohne Sinn und Verstand wegrasiert“, bedauert Wiegmann. Sehr deutlich falle das etwa am Simmerhauser Weg ins Auge.