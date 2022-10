„Bambule“ in Gemeindeschwesternstation

Von: Jürgen Bohlken

Die DRK-Gemeindeschwesternstation ist unter dem Dach des Seniorenzentrums angesiedelt. Archivfoto: Bohlken © -

Harpstedt – Wohin geht die Reise in der DRK-Gemeindeschwesternstation Harpstedt? Kunden, die bislang reine Haushaltshilfen in Anspruch genommen haben, ist gekündigt worden. Das habe aber keine wirtschaftlichen Gründe, betont Grazina Urmonas. Sie führt die Geschäfte des DRK-Kreisverbandes Oldenburg-Land, der Träger des ambulanten Pflegedienstes ist. Kritik ist unterdessen an der Art und Weise einzelner Kündigungen laut geworden.

Verträge mit „einigen Kundinnen und Kunden“ hätten gekündigt werden müssen, so Urmonas. Die Leistungen hätten „aufgrund von Personalengpässen nicht garantiert werden“ können. Zuerst seien in der Tat Verträge mit „zu Pflegenden mit niedrigem Pflegegrad“ gekündigt worden.

Der Grund: Wer höher eingestuft sei, habe einen größeren Pflegebedarf; im Falle eines Personalengpasses aber hätten „die Menschen mit der größten Bedürftigkeit“ Vorrang in der Behandlung. Letztlich teile die Gemeindeschwesternstation Harpstedt ein Problem vieler ambulanter Pflegedienste und stationärer Pflegeeinrichtungen, „die vom Fachkräftemangel besonders betroffen“ seien.

Bassumer Pflegedienst als „Auffangbecken“

Was für „viele“ zutrifft, gilt allerdings keineswegs für alle. Die akb Sozialleistungs GmbH Bassum hat nämlich etliche Kunden aus Harpstedt, Dünsen, Kirchseelte und Beckeln übernommen. Der geschäftsführende Gesellschafter Johannes Oltmanns schätzt deren Anzahl auf rund 30. „Das ist aber nur ein Faustwert. Ich müsste anhand der Klientenlisten genauer recherchieren, wie viele der Neukunden zuletzt Kunden der DRK-Gemeindeschwesternstation waren“, sagt er. Jedenfalls kämen fast täglich Anfragen aus der Samtgemeinde Harpstedt.

Warum die akb so viele Neukunden aufnehmen könne? Oltmanns: „Wir bilden sehr viel aus und versuchen zudem, Quereinsteiger mit Migrationshintergrund einzubinden. Das hilft uns sehr. Ich habe früher Pflegeheime geleitet. Im Rahmen einer Zukunftswerkstatt, einer Kooperative mit dem Landkreis Diepholz, ist versucht worden, möglichst viele der während der ersten Flüchtlingswelle geflüchteten Menschen in den Arbeitsmarkt zu bekommen, speziell in den Bereich Pflege und Hauswirtschaft. Das war ein wirklich sehr erfolgreiches Projekt.“

„Retourkutschen-Vorwurf“

Zurück zur DRK-Gemeindeschwesternstation: Eine Kundin und ein Kunde, die Haushaltshilfen in Anspruch genommen hatten, beklagten sich nacheinander in Gesprächen mit unserer Zeitung über die Art und Weise, in der ihnen gekündigt worden sei. Beide schilderten vorausgegangene Auseinandersetzungen mit Einrichtungsleiterin Maike Riecks.

Als aktiv an den Gesprächen Beteiligte nahm Riecks auf Nachfrage unserer Zeitung nicht die Chance wahr, sich zu dem „Retourkutschen-Vorwurf“ zu äußern. Sie berief sich auf ihre Schweigepflicht und bat darum, Fragen an die DRK-Kreisgeschäftsführung zu richten. Eine entsprechende Anfrage ging am Freitagmorgen per Mail an Grazina Urmonas raus – mit Hinweis darauf, dass unsere Zeitung in der (heutigen) Sonnabendausgabe berichten werde. Eine Antwort kam bis Redaktionsschluss nicht.

Das Schreiben der Redaktion an Urmonas beinhaltete auch eine konkrete Fallschilderung: Die bisherige Kundin Vanessa Bielefeld aus Klosterseelte hatte sich nach eigener Darstellung darüber gewundert, dass die von ihr in Anspruch genommene Haushaltshilfe eine Woche lang nicht zu ihr kam. Auf Anruf habe die Beschäftigte ihr gesagt, sie sei krankgeschrieben. „Ob die Einrichtungsleiterin mich darüber nicht in Kenntnis gesetzt habe, fragte sie mich. Weil das unterblieben war, rief ich Frau Riecks an und erkundigte mich bei ihr, wann sie mich denn zu informieren gedachte. Das sei ja nun ein bisschen spät. Daraufhin ist sie pampig geworden: Ich könne froh sein, dass überhaupt noch jemand käme. Ich habe erwidert, dass ich ja wohl erwarten könne, wenigstens informiert zu werden. Davon wollte Frau Riecks nichts hören. Sie riet mir, den Anbieter zu wechseln, wenn ich so unzufrieden sei. Das musste ich dann sogar tun, weil wenige Tage nach dem Gespräch die Kündigung im Briefkasten lag“, entsinnt sich Bielefeld.

Sie sei – wie viele andere – zur akb gewechselt. Ihres Wissens sei allen bisherigen Kunden der Gemeindeschwesternstation mit Pflegegrad 1 gekündigt worden. Erst Streit, dann Kündigung: Das will ein anderer Kunde (sein Name liegt der Redaktion vor) ebenfalls erlebt haben.

Reine Hauswirtschafterinnen der Gemeindeschwesternstation seien, so Vanessa Bielefeld, angesprochen worden, ob sie nach Absolvierung einer Pflegehelferinnen-Ausbildung bereit wären, Pflegedienste zu übernehmen. „Viele wollten das aber nicht. Da war richtig Bambule“, schildert die Klosterseelterin. Ob Beschäftigte teils von sich aus gegangen sind, kann sie nicht mit Gewissheit sagen. Wohl aber wisse sie von einer „irren Fluktuation“.

Den augenscheinlichen Rückzug aus den Haushaltshilfeleistungen hält die vormalige Leiterin der DRK-Gemeindeschwesternstation, Elke Lükermann, für keine gute Entwicklung. „Das ist zu meiner Zeit ein Bereich gewesen, in dem wir ein bisschen Plus gemacht haben“, sagt sie. „Wir hatten allerdings ziemlich lange überlegt, ob wir das wirklich anbieten sollten, weil wir uns eben als ambulanter Pflegedienst verstanden haben“, fügt sie hinzu. Daher sei der hauswirtschaftliche Zweig erst sehr spät dazugekommen.