Autodiebstähle in Harpstedt: 28-Jähriger ist tatverdächtig

Die Polizei hat einen Mann aus dem Kreis Oldenburg ermittelt, der des Autodiebstahls verdächtigt wird. © Privat

Harpstedt – Im Zusammenhang mit einem Fahrzeugdiebstahl am Uhlhornskamp in Harpstedt vom 29. Juli ist ein 28-Jähriger aus dem Kreis Oldenburg als Tatverdächtiger ermittelt worden. „Er wird auch verdächtigt, für weitere Diebstähle in Harpstedt beziehungsweise Vorbereitungshandlungen verantwortlich zu sein“, so die Polizei auf Nachfrage unserer Zeitung.

Am 1. Juli war am Tielingskamp ein Mercedes und eine Woche später „Auf dem Esch“ ein Kleintransporter entwendet worden. In allen drei genannten Fällen passierte das mit Originalschlüsseln, die sich in der Nähe der Abstellorte oder sogar im Fahrzeug selbst befanden. Die drei Autos befinden sich nach Polizeiangaben wieder im Besitz der Eigentümer.