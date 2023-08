Ausbildungsmarkt in der Samtgemeinde Harpstedt: Chancen auch für Nachzügler

+ © (Symbolfoto) dpa Es sind auch in der Samtgemeinde Harpstedt zu wenige, aber es gibt sie zum Glück schon noch: junge Leute, die sich für eine Ausbildung im Handwerk entscheiden. © (Symbolfoto) dpa

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Jürgen Bohlken schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Harpstedt – Auf den Ausbildungsmarkt in der Samtgemeinde Harpstedt fällt aus Arbeitgebersicht viel Schatten, aber gleichwohl auch Licht. Diesen Eindruck erweckt zumindest ein von unserer Zeitung bei unterschiedlichen Unternehmen eingeholtes Stimmungsbild. Die Telefonumfrage ergab zudem: Für Spätentschlossene, die sich erst jetzt bewerben, ist der redensartliche Zug keineswegs abgefahren.

Die Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn (DHE) GmbH hätte gern je einen Ausbildungsplatz in Büro und Werkstatt vergeben, fand aber für beide Berufsbilder, Bürokaufmann/-frau und Kfz-Mechatroniker/-in, keine passenden Interessenten. „Initiativbewerbungen gibt es nicht mehr. Als Unternehmen müssen wir zu den Bewerbern gehen. Sie kommen nicht mehr zu uns. Genauso müssen wir selbst aktiv werden, wenn wir etwa bereits ausgebildete Berufskraftfahrer oder Lokführer suchen“, sagt Geschäftsführer Harald Wrede.

Initiativbewerbungen gibt es nicht mehr.

Die DHE nutze schon alle erdenklichen Kanäle. Auch hielten Verwaltung und Werkstatt ständig Augen und Ohren offen. „Es bleibt schwierig“, seufzt Wrede. Manche Unternehmen lockten Fachkräfte inzwischen mit Prämien. „Ich habe gehört, dass sogar schon so verfahren worden sei, um Lehrlinge zu kriegen. Dagegen wehren wir uns. Das kann nicht im Sinne des Erfinders sein“, so Wrede. Die DHE wäre indes durchaus bereit und willens, Interessierten einen verspäteten Einstieg in die Ausbildung zu ermöglichen. „Das haben wir auch schon probiert. Mal hat’s funktioniert, mal nicht“, schildert der Geschäftsführer gemachte Erfahrungen.

Erfolgsmeldungen aus dem Handwerk

Dem Handwerk fällt es bekanntlich deutschlandweit besonders schwer, junge Menschen für ihre Berufsbilder zu begeistern. Das bestätigt sich am Beispiel der I.D.-Wohnungsbau GmbH & Co. KG, kurz: I.D.-Bau. „Obwohl wir auf dem Berufswahl-Handwerk-Portal ständig nach Auszubildenden für die Bereiche Maurer- und Zimmererarbeiten suchen, hat sich leider niemand dafür gefunden“, bedauert Geschäftsführer Rainer Bohl.

Trotz aller Probleme gibt es hier und da Erfolgsmeldungen: Zur großen Freude von Inhaber Ingo Evers hat bei Elektrotechnik Evers in Harpstedt am 1. August ein junger Mann eine Lehre zum Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik begonnen. Vorausgegangen war dort ein Jahrespraktikum, das der Betreffende als Berufsfachschüler absolvierte. Über ein viertägiges Schnupperpraktikum, das ein 16-Jähriger machte, kam derweil „Der Dachdecker“ (Bandorski) in Beckeln zu einem Auszubildenden. Die Suche nach einem Gesellen dauert hingegen an. Wiederum auf Grundlage eines Praktikums fing ein Tischlerlehrling Anfang August in der Tischlerei Mahlstedt GmbH & Co. KG (Harpstedt) an.

Praktikum als Schlüssel zur Lehrstelle

Betriebe fänden Azubis mittlerweile für gewöhnlich nicht mehr über die Arbeitsagentur oder Ausbildungsbörsen, sondern oft aufgrund von Anfragen im persönlichen Bekanntenkreis, stellt Sabine Schütte fest, die für die RS Ranke Bau in Harpstedt und die RS Bau in Dötlingen die Büro- und Verwaltungsarbeit erledigt. Praktika bleiben nach ihrer Einschätzung ein wichtiger Schlüssel dafür, dass Lehrherr und Ausbildungswilliger zueinanderfinden. Diese Erkenntnis bestätigt sich selbst in Zeiten des „Personalnotstands“: Ein Maurerlehrling für die RS Ranke Bau und ein weiterer für die RS Bau unterschrieben Ausbildungsverträge; beide seien im Vorfeld als Praktikanten mit auf Baustellen gegangen und hätten sich dort schon bewährt, verrät Sabine Schütte. Zu denken gibt ihr ganz allgemein der Einfluss der Digitalisierung auf die Sozialkompetenz junger Menschen. Nach eigenen Beobachtungen leidet die Fähigkeit, im persönlichen Gespräch souverän aufzutreten, spürbar unter der Dauerkonversation via Smartphone.

Wir müssen (...) zugeben, dass die letzten acht Lehrlinge mehr oder weniger eine Katastrophe waren.

Zurück zur Ausbildungssituation: Dem Harpstedter Friseursalon „Carpe Diem“ gelang es trotz intensiver Bemühungen – auch über Online-Anzeigen und die Arbeitsagentur – nicht, eine Lehrstelle zu besetzen. „Wir müssen aber auch zugeben, dass die letzten acht Lehrlinge mehr oder weniger eine Katastrophe waren“, nimmt Inhaber Christian Augustin kein Blatt vor den Mund. Lügen hätten zu den unschönen Vorkommnissen gezählt. So sei in einem Fall das von einer Lehrerin bestätigte Schwänzen der Berufsschule dreist abgestritten worden.

„Zuletzt haben wir einen Syrer in die Ausbildung genommen, ihn auch gefördert und zu Deutschkursen geschickt“, erzählt der Friseurmeister. Das Resultat sei leider ernüchternd gewesen. „Er kommt mit seinem Deutsch nicht richtig voran. Die Stunden, in denen er hier im Salon unsere Sprache spricht, reichen nicht. Das müsste auch im privaten Umfeld vermehrt geschehen. Andere nach Harpstedt gekommene Syrer sind wesentlich weiter“, weiß Augustin.

ÖPNV-Defizite als Standortnachteil

Inkoop meldet, zum 1. August hätten im Unternehmen 26 Auszubildende „ihren Weg in ein aufregendes Berufsleben“ gestartet. „Davon entfielen zwei auf den Harpstedter Einkaufsmarkt“, ergänzt Geschäftsführer Bernd Oetken. Die Ausbildung an den Marktstandorten gleiche einem „Vielseitigkeitslauf“. Dazu gehörten auch hauseigene Seminare und intensive schulische Unterstützungen, „damit die Prüfungsergebnisse am Ende eine gute Grundlage für weitere Karriereschritte sind“.

Während die Harries Schälmühlenwerk GmbH & Co. KG nach Auskunft des Ausbildungsverantwortlichen Timo Stockmann 2021 immerhin drei und 2022 zwei Lehrstellen vergeben konnte, ist es in diesem Jahr keine in Groß Ippener gewesen. Für Spätentschlossene gebe es die Chance, bis zum 1. Oktober eine Ausbildung zu beginnen.

Die Harries-Mühle bemüht(e) sich in den Berufsbildern Verfahrenstechnologie (Müller/-in), Industriemechaniker/-in, Maschinen- und Anlagenführer/-in, Fachlagerist/-in sowie Kaufmann/Kauffrau im Groß- und Außenhandel um Azubis. Sie nutzte auch die „Durchstarter“-Broschüre des wigy e. V. als Plattform. Die werde in der schulischen Phase der Berufsorientierung und -vorbereitung an Neunt- und Zehntklässler verteilt. „Wir haben uns zum ersten Mal eintragen lassen“, sagt Stockmann.

Das Problem, Azubis zu finden, hänge nicht zuletzt mit dem Mühlenstandort im Gewerbegebiet Groß Ippener zusammen. Im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) fehlende Anbindungen machten sich bemerkbar.

Junge Leute, die eine Lehre beginnen wollten, hätten eben altersbedingt oft noch keinen Führerschein und kein eigenes Auto. „Sie müssten also auf andere Weise hierher kommen. Mithilfe des ÖPNV ist das aber leider so gut wie gar nicht machbar“, bedauert Stockmann.