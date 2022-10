Auch ukrainische Familien zieht es auf Harpstedter Ferienspaß-Flohmarkt

In der Delmeschule kamen zahlreiche Schnäppchenjäger auf ihre Kosten. © Rottmann

Harpstedt – Den von der Jugendpflege Harpstedt in der Delmeschule organisierten Herbstferienspaß-Flohmarkt haben am Freitagnachmittag auch ukrainische Familien besucht. Ein in ihre Landessprache übersetzter Flyer trug dazu bei.

Auf den Verkaufstischen der 20 Anbieter fanden die Schnäppchenjäger Kinderbekleidung, Bücher, CDs und DVDs sowie Spiele in großer Auswahl vor. Auch Dinge, die zu Weihnachten verschenkt werden sollen, landeten in mitgebrachten Taschen der Käufer; diese Sachen wollten natürlich geschickt vor neugierigen Blicken der zu beschenkenden Kinder bewahrt werden. Der Raum füllte sich im Handumdrehen. Der Flohmarkt erlebte einen enormen Zulauf.

Familien aus der Ukraine zählten zu den Besuchern, darunter Vladyslava, Alla, Mark und Kateryna Sabadash (v.l.). © aro

Fußball ist meine große Leidenschaft. In der Ukraine hatte ich schon sechs Jahre im Mittelfeld gespielt.

Über neue Trainingsbekleidung freute sich Mark Sabadash aus der Ukraine. Seit dem 8. März lebt er mit seiner Familie in einer Wohnung der katholischen Christ-König-Gemeinde. Der Siebtklässler spielt mit großer Begeisterung Fußball. Mittlerweile hat er in einer Mannschaft der Spielgemeinschaft Dünsen-Harpstedt-Ippener ein sportliches Zuhause gefunden. „Fußball ist meine große Leidenschaft. In der Ukraine hatte ich schon sechs Jahre im Mittelfeld gespielt“, verriet der Junge. Seiner Mutter stach an einem Stand ein Vereinsemblem ins Auge. Flugs wurden die damit versehenen Outfits anprobiert; sie passten wie angegossen. Fortan werden die Regenjacke und das Thermoshirt vom Flohmarkt Mark Sabadash gute Dienste leisten. Der nächste Winter kommt – und mit ihm zuweilen auch nasskaltes Wetter.

Es herrschte eine durchweg entspannte Atmosphäre.

Begleitend zum Flohmarkt gab es einen Cafeteria-Bereich. Wer wollte, der genoss an kleinen, hübsch dekorierten Tischen neben Kaffee und Kaltgetränken das eine oder andere Stück Kuchen. Ebenso bestand die Möglichkeit, sich die süßen Leckereien für den „Zu-Hause-Verzehr“ einpacken zu lassen.

Popcorn zum Nulltarif

Fortwährend umringt: Jugendpfleger Markus Pieper und sein Sohn. Bei ihnen gab es kostenlos Popcorn in kleinen Tüten, was ein Leuchten in die Augen der kleinen Besucher zauberte. Pieper und seine Kollegin Annelen Voß freuten sich über die Resonanz. „Ich hätte nicht gedacht, dass sich hier so viele Schnäppchenjäger einfinden würden. Es herrschte eine durchweg entspannte Atmosphäre“, resümierte Voß.

aro