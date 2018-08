Auch eine prominente Referentin mischt diesmal mit

Übungsleiterassistenten-Ausbildung

+ © Bohlken © Bohlken

Harpstedt - Den zweiten Teil ihrer Übungsleiterassistenten-Ausbildung haben etliche Absolventen am Sonntag in Harpstedt unter Federführung von Sonja Müller vom Turnkreis Oldenburg-Land absolviert. Das so gut wie komplett weiblich besetzte Teilnehmerfeld nahm alle vier Schulturnhallen in Beschlag. Dort liefen Workshops. Das Spektrum reichte von Sturzprophylaxe (auch auf dem Airtrack) über Kinder-, Jugend- sowie Eltern- und Kindturnen bis hin zu Einradfahren, Ballett und tänzerischem Fitnesstraining.