Arne Siemers löst Friedrich Jarren als Korporal des III. Rotts ab

Von: Holger Rinne

Teilen

Nach Werner Thomas (Mitte) und Friedrich Jarren (links) trägt nun Arne Siemers (rechts) den Spieß im III. Rott der Harpstedter Bürgerschützen. © Rinne

Harpstedt – Das III. Rott hat einen neuen Korporal: Knapp 40 Bürgerschützen der Korporalschaft wählten am Freitag den 39-jährigen selbstständigen Installations- und Heizungsbaumeister Arne Siemers zum Nachfolger von Friedrich („Fietsche“) Jarren, der das Amt seit 2013 innehatte.

Jarren ist für seine markigen Sprüche bekannt. Er blieb seinem Ruf treu, als er zu Beginn der Versammlung im „Lämmerkoven“ in die Runde blickte und im Scherz bemerkte: „Das ist ja bescheiden. Wir haben 150 Liter Bier gekauft. Da sitzen wir ja morgen früh noch hier.“ Am donnernden Applaus ließ sich ablesen, dass Letzteres dem einen oder anderen Bürgerschützen durchaus recht gewesen wäre.

Fietsche ist 70 geworden und will die Aufgaben in jüngere Hände legen. Dabei sieht er aus wie 69.

Oberst Rolf Ranke betonte, er sei zuvor erst in zwei Versammlungen des III. Rotts zugegen gewesen, und zwar anlässlich Jarrens Amtseinführung und 1998 bei der Wahl von dessen Vorgänger Werner Thomas. „Fietsche ist 70 geworden und will die Aufgaben in jüngere Hände legen. Dabei sieht er aus wie 69“, flachste der Oberst. „Er hat das toll gemacht. Ein Highlight seiner Amtszeit war der Bierwagen. In den neun Jahren stellte das III. Rott drei Könige“, sagte Ranke. Hauptmann Michael Voß verriet, eine seiner ersten Amtshandlungen sei die Einführung Jarrens als Korporal gewesen. Bevor der aber von seinen Aufgaben entbunden werden könne, müsse er wiederum seinen bisherigen Stellvertreter Arne Siemers von dessen Aufgaben entbinden. „Wie sagt man noch bei Werder? Die Nummer zwölf, das seid ihr!“, bedankte sich Jarren nach seiner letzten Diensthandlung wortgewaltig bei all seinen Unterstützern und übergab den Spieß an Voß.

„Stabwechsel“ vollzogen

Nachdem ihm Hauptmann und Oberst ein Präsent überreicht hatten, verabschiedete das Rott seinen scheidenden Korporal mit Standing Ova-tions. Auf Vorschlag von Jarren stand sodann sein bisheriger Stellvertreter als Kandidat zur Wahl an. „Vielleicht sollte Arne sich erst einmal vorstellen“, schallte es durch den Raum. Der Zwischenruf erntete schallendes Gelächter.

Gegenkandidaten wurden nicht vorgeschlagen. Die Wahl von Arne Siemers zum neuen Korporal des III. Rotts erfolgte einstimmig. Stellvertretender Korporal und Ausbilder wird Jan Windhorst.

Nun war es wiederum an Hauptmann Michael Voß, den Spieß an Siemers zu übergeben, der nochmals 50 Liter Bier freimachte.

Mit „Hoch soll‘n sie leben“-Gesängen endete der offizielle Teil der Korporalschaftsversammlung.