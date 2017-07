Anschauliche Annäherung an ein komplexes Thema

Trockener Frühling wirkt sich auf Weizenerträge aus

+ Lüder Wessel (l.) und Wolfgang Jerebic (5.v.l.) freuten sich über den Wissensdurst der „Feldfahrer“, die auch Einblicke in Versuchsreihen gewannen. - Foto: Rottmann

Harpstedt - Aufgrund der großen Resonanz bei der „Premiere“ hat das Landvolk Mittelweser um den Bezirkssprecher für den Bereich Harpstedt, Lüder Wessel, sowie Anbauberater Wolfgang Jerebic am Sonnabend die Aktion „Ackerbau zum Anfassen“ wiederholt. Diesmal ging die Feldrundfahrt per Fahrrad über die Bühne. Ein recht überschaubarer Teilnehmerkreis nutzte die Gelegenheit, mehr über die Entwicklung der Getreidebestände in den vergangenen vier Monaten zu erfahren, und trat nach der Begrüßung an der Biogasanlage auf dem „Dreiangel“ in die Pedale.