„Round Table“-Aktion „Bunter Schulhof“ findet eine Fortsetzung

Von: Jürgen Bohlken

Aufmerksam verfolgten die Kinder, was die Tabler unter Federführung von Florian Eiskamp (links) auf dem Pausenhof entstehen ließen. © Round Table 91 Delmenhorst

Harpstedt/Annenheide/Bookholzberg – Nachdem sich 2022 die Grundschule Harpstedt über ein Zahlenfeld in Thermoplastmaterial für Hüpfspiele auf ihrem Pausenhof sowie ein Volleyballfeld zuzüglich Linien zur Abgrenzung eines „halben“ Basketballfeldes von Bibliothek und Spielzeugausleihe freuen konnte, hat in diesem Sommer die Projektgruppe „Bunter Schulhof“ des Round Table 91 Delmenhorst unter Federführung des Harpstedters Florian Eiskamp zwei weitere Schulhöfe in der Region ehrenamtlich aufgewertet.

„So konnten sich diesmal die Knister Grundschule am Standort Annenheide und die Verlässliche Grundschule Bookholzberg über je ein neues ,Himmel und Hölle’-Spiel in Raketenform und ein zusätzliches Twister-Spiel freuen. Obendrein haben wir Tabler auch noch beim Nachbarschaftsbüro Hasport vorbeigeschaut und dort dessen eigenbeschafftes Hüpfspiel aufgebracht“, berichtet Eiskamp.

Die Aktion ging schon zum dritten Mal über die Bühne. Sie hat sich nach den Worten des Harpstedters „zum festen Service-Projekt am Round Table 91 Delmenhorst“ entwickelt. Ziel sei es, jedes Jahr zwei Schulhöfe in der Region attraktiver zu gestalten – beispielsweise mittels Hüpfspielen wie „Himmel und Hölle“. Die Tabler berücksichtigen bei der Umsetzung der Vorhaben gern auch individuelle Wünsche der Schulen.

Tabler sind weltweit aktiv

„Der Lohn, den wir bekommen, sind strahlende Augen von Kindern, die es kaum erwarten können, die neuen Spiele auszuprobieren“, sagt Eiskamp.

„Wir packen da an, wo Politik und soziale Einrichtungen an Grenzen stoßen. Wir handeln, statt zu reden. Wir sind jung, haben Spaß und übernehmen Verantwortung“, lautet der Anspruch des 1975 gegründeten Round Table 91 Delmenhorst. Toleranz, Aufgeschlossenheit und Interesse am Austausch mit anderen zeichnen nach eigenem Bekunden jeden Tabler aus.

Weltweit engagiert sich die Förderorganisation Round Table in 70 Ländern. Die Mitglieder rekrutieren sich aus ganz verschiedenen Berufsgruppen. Die Delmenhorster Abteilung fokussiert sich mit ihren Projekten schwerpunktmäßig auf Schulen und Kindergärten.